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市场报道 | 2013年 5月 3日 星期五 22:30 BJT

美国各类经济指标总览--2013/5/3

美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大
幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。美国4月平均时薪较前月增长0.2
%(预估为增长0.2%)。 
 
    
    美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月下降4.0%，预估为减少2.6%。2月经修正后增长1.9%，前值为
增长3.0%。美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌5.8%(前值为下跌5.7%)。 
    
    美国供应管理协会(ISM)周五公布，4月非制造业指数为53.1，为7月来最低，预估为54.0；3月为54.4。 
 
    
                                    当前值                            前次值  
 失业率(%)                             7.5  (4月)                        7.6  (3月)
 非农业就业岗位(万)               增加16.5  (4月)                   增加13.8  (3月修正值)
 平均时薪(%)                          +0.2  (4月)                       持平  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)               -0.2  (3月)                      +0.7%  (2月)
 不包括食品和能源CPI(%)               +0.1  (3月)                       +0.2  (2月)
 实质所得(%)                          +0.5  (3月)                       -0.3  (2月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)               -0.6  (3月)                       +0.7  (2月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)               +0.2  (3月)                       +0.2  (2月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                 +0.4  (第四季终值)                +3.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                       +1.0  (第四季终值)                +2.7  (第三季终值)
 零售销售(%)                          -0.4  (3月)                       +1.0  (2月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差388  (3月)                    逆差436  (2月修正值)
 雇佣成本(%)                          +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                          +0.4  (3月)                       +1.1  (2月修正值)
 产能利用率(%)                        78.5  (3月)                       78.3  (2月修正值)
 初请失业金人数(万人)                 32.4  (4月27日当周)               34.2  (4月20日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                赤字1,070  (3月)                  赤字2,040  (2月)
 领先指标(%)                          -0.1  (3月)                       +0.5  (2月)
 个人所得(%)                          -3.6  (1月)                       +2.6  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)             持平  (1月)                       持平  (12月)
 消费者信贷(亿美元)              增加181.4  (2月)                  增加127.3  (1月修正值)
 企业库存(%)                          +0.1  (2月)                       +0.9  (1月修正值)
 建筑支出(%)                          -1.7  (3月)                       +1.5  (2月修正值)
 消费者信心                           68.1  (4月)                       61.9  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                      103.6  (3月)                       96.8  (2月修正值)
 建筑许可(万户)                       90.7  (3月修正值)                 93.9  (2月修正值)
 成屋销售(万户)                        492  (3月)                        495  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                       41.7  (3月)                       41.1  (2月修正值)
 工厂订单(%)                          -4.0  (3月)                       +1.9  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                -5.8  (3月修正值)                 +4.3  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数             53.1  (4月)                       54.4  (3月)
 供应管理协会制造业指数               50.7  (4月)                       51.3  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                    -0.3  (2月)                       +0.8  (1月修正值)
 进口物价(%)                          -0.5  (3月)                       +0.6  (2月)
 出口物价(%)                          -0.4  (3月)                       +0.7  (2月)
 单位劳工成本(%)                      +0.5  (第一季初值)                +4.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                      +0.7  (第一季初值)                -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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