美国各类经济指标总览--2013/5/3

加拿大股市：小幅收高，静待中美峰会和就业报告
路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周四温和攀升，受助于能源股和金融股上涨，但在中美峰会和就业报告发布前，市场交投基本迟滞。
美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大 幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。美国4月平均时薪较前月增长0.2 %(预估为增长0.2%)。 美国商务部周五公布，美国3月工厂订单较上月下降4.0%，预估为减少2.6%。2月经修正后增长1.9%，前值为 增长3.0%。美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月下跌5.8%(前值为下跌5.7%)。 美国供应管理协会(ISM)周五公布，4月非制造业指数为53.1，为7月来最低，预估为54.0；3月为54.4。 当前值 前次值 失业率(%) 7.5 (4月) 7.6 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16.5 (4月) 增加13.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (4月) 持平 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (3月) +0.7% (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%) +0.5 (3月) -0.3 (2月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.6 (3月) +0.7 (2月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.4 (第四季终值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季终值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) -0.4 (3月) +1.0 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差388 (3月) 逆差436 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.4 (3月) +1.1 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.5 (3月) 78.3 (2月修正值) 初请失业金人数(万人) 32.4 (4月27日当周) 34.2 (4月20日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (3月) 赤字2,040 (2月) 领先指标(%) -0.1 (3月) +0.5 (2月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.4 (2月) 增加127.3 (1月修正值) 企业库存(%) +0.1 (2月) +0.9 (1月修正值) 建筑支出(%) -1.7 (3月) +1.5 (2月修正值) 消费者信心 68.1 (4月) 61.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 103.6 (3月) 96.8 (2月修正值) 建筑许可(万户) 90.7 (3月修正值) 93.9 (2月修正值) 成屋销售(万户) 492 (3月) 495 (2月修正值) 新屋销售(万户) 41.7 (3月) 41.1 (2月修正值) 工厂订单(%) -4.0 (3月) +1.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -5.8 (3月修正值) +4.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (4月) 54.4 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (4月) 51.3 (3月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) -0.5 (3月) +0.6 (2月) 出口物价(%) -0.4 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) +0.5 (第一季初值) +4.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.7 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周四温和攀升，受助于能源股和金融股上涨，但在中美峰会和就业报告发布前，市场交投基本迟滞。
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路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。