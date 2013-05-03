美国股市：盘初创纪录盘中高位，受非农就业数据提振

路透纽约5月3日 - 周五标准普尔500指数 和道琼工业指数 创出记录盘中高位，标准普尔500指数突破1,600点，此前美国公布好于预期的4月非农就业数据。

美国4月非农就业岗位增幅超预期，失业率因此降至四年来最低7.5%，这可能会缓解美国经济大幅下滑的忧虑。

道琼工业指数 大涨135.27点或0.91%，报14,966.85点；标准普尔500指数 上涨16.01点或1%，至1,613.6点；Nasdaq指数 上涨34.62点或1.04%，报3,375.25点。(完)