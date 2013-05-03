美国股市：盘初创纪录盘中高位，受非农就业数据提振

国际油市：油价升至一个月高位，因买家保持乐观
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。
路透纽约5月3日 - 周五标准普尔500指数 和道琼工业指数 创出记录盘中高位，标准普尔500指数突破1,600点，此前美国公布好于预期的4月非农就业数据。
美国4月非农就业岗位增幅超预期，失业率因此降至四年来最低7.5%，这可能会缓解美国经济大幅下滑的忧虑。
道琼工业指数 大涨135.27点或0.91%，报14,966.85点；标准普尔500指数 上涨16.01点或1%，至1,613.6点；Nasdaq指数 上涨34.62点或1.04%，报3,375.25点。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
布兰特原油期货收高0.53美元或1%，报每桶54.89美元。美国原油期货升1.1%或0.55美元，报每桶51.70美元。今日上涨带动油价升至3月8日来最高。
路透多伦多4月6日 - 加拿大主要股指周四温和攀升，受助于能源股和金融股上涨，但在中美峰会和就业报告发布前，市场交投基本迟滞。
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。