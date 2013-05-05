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亚洲 | 2013年 5月 5日 星期日 09:54 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元多仓--CFTC/路透

路透5月3日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客小幅减少美元多头仓位。

据路透计算，4月30日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至244.9亿美元，之前一周为249.4亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 24,872 25,942

空头仓位 95,999 105,672

净仓位 -71,127 -79,730

欧元(125,000欧元为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 56,771 47,807

空头仓位 86,920 82,082

净仓位 -30,149 -34,275

英镑(62,500英镑为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 31,078 33,989

空头仓位 89,685 94,101

净仓位 -58,607 -60,112

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 8,132 13,249

空头仓位 16,396 12,070

净仓位 -8,264 1,179

加元(100,000加元为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 23,246 27,940

空头仓位 91,094 99,619

净仓位 -67,848 -71,679

澳元(100,000澳元为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 81,303 82,715

空头仓位 51,069 51,458

净仓位 30,234 31,257

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

4月30日当周 4月23日当周

多头仓位 38,184 39,986

空头仓位 9,134 9,178

净仓位 29,050 30,808

(完)

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