全球汇市：最近一周投机客减持美元多仓--CFTC/路透

路透5月3日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客小幅减少美元多头仓位。
据路透计算，4月30日止当周，投机客持有的美元净多头仓位降至244.9亿美元，之前一周为249.4亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 24,872 25,942
空头仓位 95,999 105,672
净仓位 -71,127 -79,730
欧元(125,000欧元为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 56,771 47,807
空头仓位 86,920 82,082
净仓位 -30,149 -34,275
英镑(62,500英镑为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 31,078 33,989
空头仓位 89,685 94,101
净仓位 -58,607 -60,112
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 8,132 13,249
空头仓位 16,396 12,070
净仓位 -8,264 1,179
加元(100,000加元为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 23,246 27,940
空头仓位 91,094 99,619
净仓位 -67,848 -71,679
澳元(100,000澳元为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 81,303 82,715
空头仓位 51,069 51,458
净仓位 30,234 31,257
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
4月30日当周 4月23日当周
多头仓位 38,184 39,986
空头仓位 9,134 9,178
净仓位 29,050 30,808
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 白云; 审校 王冠中)