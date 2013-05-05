全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，受海岬型船运需求提振

路透5月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，受稳定的海岬型船运需求提振。

波罗的海乾散货运价指数 升5点，或0.6%，至878点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升22点或1.7%至1,344点。日均获利上涨4.8%至5,694元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

“若铁矿石价格持续下滑，预计海岬型船运活动还会升高，因在价格变得够具吸引力时，很快就会出现填补库存的需求，”Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth周五在一份报告中称。

“因此，我们预期乾散货运市场夏季将偏向上档，更趋正面。”

铁矿石运输量约占波罗的海海岬型船运输量的三分之一，经纪商称铁矿石价格仍是影响此船型运费的一项关键因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点或0.4%，至1,006点。日均获利下降31美元至8,037美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。