《美债一周展望》公债收益率急升，因非农就业数据优于预期

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 公债收益率急升，因美国就业数据优于预期

* 10年期公债收益率录得9月14日来最大单日升幅

* 交易商措手不及，抛压加剧

* 收益率上升料将扶助720亿美元新债标售

路透纽约5月3日 - 美国公债收益率(殖利率)周五急升，此前数据显示美国4月非农就业岗位增幅多于预期，强化对美国经济放缓程度没有担忧得那么严重的希望。

公债收益率上升将可能扶助下周720亿美元新债标售的需求。

美国劳工部周五称，4月非农就业岗位增加16.5万个，2月和3月两个月的招聘情况也比最初估计的强劲许多。4月失业率降至7.5%，为2008年12月来最低。

“鉴于近期经济数据不佳，且有关于美联储可能增加购债规模的讨论，人们原本预期就业报告会惨淡一些，”Payden & Rygel高级分析师Jeffrey Cleveland说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三称，将可能增加或降低目前每月850亿美元的购债规模，具体情况视经济力道及通胀水平而定。在近期一系列欠佳的经济数据公布前，分析师原本预计美联储会在年底前缩减购债。

周五就业数据意外正面，推动指标10年期公债收益率升13个基点，投资人也开始重新评估经济的复苏力道。过去两个月，对经济大幅放缓的担忧推动10年期公债收益率下跌46个基点。

10年期公债 收益率报1.75%，高于周四的1.62%，创下去年9月14日以来的最大单日升幅，去年9月13日，美联储推出包括每月买入400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的最新刺激措施。

“以公债交投区间来说，今日波动很大，”加拿大丰业银行美债交易部主管Charles Comiskey说，”市场受到重压，大家被打了个措手不及，肯定要卖出一些公债。”

不过，一些交易商仍不愿意过度解读就业数据，因其他经济数据仍表明经济成长减速，且通胀仍远低于美联储约2%的目标水准。

这使得美联储当前的购债计划可能还会维持一段时间。

“美联储将重点放在经济，成长和就业，但他们也在留意通胀可能回落的情况。这是他们长久以来心里最大的担忧，”Comiskey说。

公债收益率上升，应有助提振下周公债标售的需求，因在今日数据公布前，一些分析师担忧公债收益率下降会打消一些基金公司的买兴。

美国财政部下周二将标售320亿美元三年期公债，周三和周四将分别标售240亿美元10年期公债及160亿美元30年期公债。