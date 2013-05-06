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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:17 BJT

澳洲数据：4月TD-MI通胀指标同比增幅仍为八个月低位

澳洲央行将在周二举行政策会议，一些人揣测其可能会降息，因全球前景充满不确定性且澳元仍偏高。

“市场震荡，近期数据支持维持利率在3%且偏向宽松，”TD亚太研究主管Annette Beacher表示。

“我们认为澳洲央行得以按兵不动，评估未来四周一连串的数据和事件”。

通胀数据似乎不会对采取行动构成阻碍。第一季的官方数据显示基础通胀率约为2.4%，进口物价下滑和零售折扣抑制升势。

TD-MI周一的报告突显出，4月可交易物价受到同样因素影响而下滑0.2%，但非可交易物价则上涨0.6%。

该调查发现蔬菜、保健和通讯价格上涨。但鞋类、报纸、书籍及文具用品的价格下跌；汽油价格亦大跌6.4%.

扣除波动较大的汽油、蔬果项目，4月通胀指标上涨0.3%，较上年同期则上涨1.9%。

4月通胀指标的截尾均值较前月涨0.3%，年增率维持在1.8%。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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