澳洲数据：4月TD-MI通胀指标同比增幅仍为八个月低位

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
澳洲央行将在周二举行政策会议，一些人揣测其可能会降息，因全球前景充满不确定性且澳元仍偏高。
“市场震荡，近期数据支持维持利率在3%且偏向宽松，”TD亚太研究主管Annette Beacher表示。
“我们认为澳洲央行得以按兵不动，评估未来四周一连串的数据和事件”。
通胀数据似乎不会对采取行动构成阻碍。第一季的官方数据显示基础通胀率约为2.4%，进口物价下滑和零售折扣抑制升势。
TD-MI周一的报告突显出，4月可交易物价受到同样因素影响而下滑0.2%，但非可交易物价则上涨0.6%。
该调查发现蔬菜、保健和通讯价格上涨。但鞋类、报纸、书籍及文具用品的价格下跌；汽油价格亦大跌6.4%.
扣除波动较大的汽油、蔬果项目，4月通胀指标上涨0.3%，较上年同期则上涨1.9%。
4月通胀指标的截尾均值较前月涨0.3%，年增率维持在1.8%。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币