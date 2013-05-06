澳洲数据：4月整体招聘广告经季节调整后下降1.3%--ANZ

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
网络广告招聘较前月下降1.1%至131,862个，较上年同期下滑17.3%。4月报纸招聘广告较前月下降6.5%，保持长期以来向网络招聘广告转移的趋势。
澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师提醒，复活节假期的时间可能已对3-4月广告带来影响。
“招聘广告的趋势与失业率的进一步上涨相一致，预计该趋势将令澳洲央行在未来六个月进一步降息，”澳新银行首席澳洲分析师Ivan Colhoun称。
澳洲央行周二将召开5月政策会议，是否再度降息可能难以预料，不过多数分析师认为央行目前会按兵不动。
失业率进一步上涨将是央行降息的一个理由。失业率3月升至三年高点5.6%，分析师预计若失业率逼近6%，将促使澳洲央行降息。
官方就业数据将于周四公布，分析师预估中值显示，4月失业率料维持在5.6%。(完) (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 于春红)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币