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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:59 BJT

澳洲数据：4月整体招聘广告经季节调整后下降1.3%--ANZ

网络广告招聘较前月下降1.1%至131,862个，较上年同期下滑17.3%。4月报纸招聘广告较前月下降6.5%，保持长期以来向网络招聘广告转移的趋势。

澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师提醒，复活节假期的时间可能已对3-4月广告带来影响。

“招聘广告的趋势与失业率的进一步上涨相一致，预计该趋势将令澳洲央行在未来六个月进一步降息，”澳新银行首席澳洲分析师Ivan Colhoun称。

澳洲央行周二将召开5月政策会议，是否再度降息可能难以预料，不过多数分析师认为央行目前会按兵不动。

失业率进一步上涨将是央行降息的一个理由。失业率3月升至三年高点5.6%，分析师预计若失业率逼近6%，将促使澳洲央行降息。

官方就业数据将于周四公布，分析师预估中值显示，4月失业率料维持在5.6%。(完) (编译 梁睿雪/王翔琼; 审校 于春红)
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