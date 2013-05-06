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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:19 BJT

《综述》中石化炼化工程和银河证券周一同天香港上市，合计拟筹资35亿美元

这两宗IPO是今年亚洲规模最大的IPO。

今年稍后香港股市有可能出现的较大规模IPO包括一系列香港地产和投资公司剥离的商业地产，比如新世界发展 旗下NW Hotel Investments拟进行规模最高10亿美元的IPO.

鹰君 亦计划通过8亿美元的IPO分拆其朗廷酒店连锁业务，合和实业 亦计划将旗下的合和香港物业有限公司(Hopewell HK Properties)打包上市，最多将筹资8亿美元。

中石化炼化工程公司是中石化集团去年9月份通过整合八家子公司成立的。中石化集团和中国石油化工股份有限公司 分别持有其2%和98%的股份。

中信证券 、摩根大通 和瑞银 任中石化炼化工程IPO的联席保荐人。

中国银河国际、高盛 和摩根大通 任银河证券IPO的联席保荐人，另有13家银行亦参与此项目。(完)

(编译 白云/王翔琼; 审校 程琳)
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