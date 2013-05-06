《综述》中石化炼化工程和银河证券周一同天香港上市，合计拟筹资35亿美元

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
这两宗IPO是今年亚洲规模最大的IPO。
今年稍后香港股市有可能出现的较大规模IPO包括一系列香港地产和投资公司剥离的商业地产，比如新世界发展 旗下NW Hotel Investments拟进行规模最高10亿美元的IPO.
鹰君 亦计划通过8亿美元的IPO分拆其朗廷酒店连锁业务，合和实业 亦计划将旗下的合和香港物业有限公司(Hopewell HK Properties)打包上市，最多将筹资8亿美元。
中石化炼化工程公司是中石化集团去年9月份通过整合八家子公司成立的。中石化集团和中国石油化工股份有限公司 分别持有其2%和98%的股份。
中信证券 、摩根大通 和瑞银 任中石化炼化工程IPO的联席保荐人。
中国银河国际、高盛 和摩根大通 任银河证券IPO的联席保荐人，另有13家银行亦参与此项目。(完)
(编译 白云/王翔琼; 审校 程琳)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币