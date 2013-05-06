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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 08:28 BJT

芝加哥期市：美国玉米和小麦期货下跌逾2%，因播种进度疑虑消退

路透悉尼5月6日 - 美国玉米和小麦期货周一在亚洲盘初下跌逾2%，因对玉米播种速度缓慢的担忧消退。

0009 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 下跌2.53%至每蒲式耳6.44-1/2美元。上交易日收盘几无变动。

7月小麦期货 下跌1.84%至7.07-3/4美元，上周五收跌1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 戴素萍 审校 李爽)
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