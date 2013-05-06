金砖国家：5月3日股汇市收盘纵览

路透5月6日 - (亲爱的客户，您好：金砖国家每日股汇市收盘综览，由于与个别股汇市报导内容多有重复，计划将于近日取消。如您有任何建议或者意见，请发函meg.shen@thomsonreuters.com；或致电 沈以文 +886 2 25022095)

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月3日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.48%，报1,042.26点。

中国股市：沪综指周五反弹收升1.4%，受欧洲央行降息激励外围市场普涨提振，同时国内RQFII或开闸及券商创新大会召开在即亦对市场构成利好，券商等金融股领涨。分析师称，虽然短线市场有所活跃，但2,200点上方压力仍大，大盘难改震荡走势。沪综指 收报2,205.497点，涨31.374点或1.44%，本周累计涨1.27%，昨日该股指创逾四个月收盘新低。上海A股今日成交额为780亿元人民币，昨日为596亿元。

香港股市：港股周五小幅收升0.1%，回吐午盘涨幅，今日稍晚美国将公布非农就业报告。港股本周仅录得些微的涨幅。恒生指数 收升0.1%至22,690点。恒生国企指数 上涨0.2%。两大股指本周分别上涨0.6%和0.1%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收盘微升，为连续第四个交易日创收盘纪录新高。中间价今日转跌结束此前连续三天创历史新高走势，令盘中汇价未触及新高，但场内结汇盘仍很汹涌，人民币升值预期仍较强，终于在午盘逆转早盘微弱走势而收升。

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印度股市：周五回落，从周四所及三个月高位回撤，此前印度央行提醒称进一步放宽货币政策的空间有限，盖过了降息25个基点所带来的影响。指标BSE指数 收低0.81%，或160.13点，报19,575.64点。但创下连续每三周上涨，全周累计升1.5%。NSE指数 周五跌0.92%，或55.35点，报5,944点。本周累计涨1.24%。

印度汇市：周五卢比下滑，因印度央行在年度货币政策声明中对通胀采取强硬态度，令市场失望，但央行也一如外界普遍预期，宣布降息25个基点。卢比兑美元 收报53.935/945，低于周四收盘价53.81/82。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,428.710点。MSCI明晟俄罗斯指数 收低3.1%至775.48点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.38%，报31.0530卢布，卢布兑欧元 升0.16%，至40.7145卢布。 ========================================================================================

巴西股市：拉美股市收升，因美国就业数据好于预期，改善了全球经济成长前景，并提振商品股。圣保罗交易所Bovespa指数 上涨，升0.30%至55,488.08点。

巴西汇市：大部分拉美货币上扬，因美国公布就业报告强于预期，缓解了有关美国经济大幅放缓的担忧，鼓励投资者对新兴市场的风险胃纳。但雷亚尔兑美元则在清淡市况中小幅回落，因巴西国内经济数据不振，且央行可能入市干预，导致投资者缺乏押注雷亚尔走强的动机1450GMT，雷亚尔兑美元 小跌0.11%至2.0117。

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南非股市：升至一个月收盘高位，受全球股市涨势和喜人的美国就业数据提振，但南非第三大黄金生产商Harmony Gold 公布录得亏损，股价大跌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高1.75%，报34,963.97点，是4月初以来最高收盘位。综合指数 收高1.3%，至39,592.28点，同样是一个月以来最高收盘水平。