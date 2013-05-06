中国金融：信贷增速短期不会明显放缓,今年银行需增1万亿元资本金--央行专家

* 短期内，银行信贷增速不会明显放缓

* 若新增贷款8.5-9万亿元，今年银行需增加1万亿元资本金

* 按过往推算，今年银行业需实现净利润1万-1.1万亿元

* 按照目前的盈利能力可以实现

路透北京5月6日 - 中国央行调查统计司司长盛松成日前在《中国金融》撰文称，现阶段中国仍以间接融资为主；短期内，银行信贷增速不会明显放缓。按照2010年、2011年上市银行资本补充来源推算，今年银行业需要实现净利润1万-1.1万亿元才能满足贷款增长对资本补充的需要。

在这篇题为“我国银行利润哪来的，哪去了？”的文章中，分析了银行信贷对资本金的硬性需求，以及银行通过利润留存补充资本的实现路径。

文章假设中国今年新增8.5万-9万亿元人民币贷款，按12%的资本充足率简单估算，不考虑其他表内外风险资产增长，仅此一项需增加约1万亿元资本金；按照2010年、2011年上市银行资本补充的来源推算，今年银行业需要实现净利润1万-1.1万亿元才能满足贷款增长对资本补充的需要。

目前内源性融资已占中国上市银行核心资本增加额的60%以上。2010年和2011年，上市银行增加的1.5万亿元核心资本中，近1万亿元来自净利润（包括未分配利润转增资本、盈余公积和一般风险准备），占比60%以上，占同期上市银行拨备前利润的42%。

“按照目前的盈利能力，我国银行业能够满足正常的贷款需求，并能够有效抵御未来可能发生的经营风险。”盛松成表示。

文章统计称，2007-2012年，中国商业银行每年的净利润从3,000多亿元增长到1.2万亿元人民币，年均增长29.6%，尤其是2010年、2011年，增速达到36%左右。其中，利息收入和手续费净收入分别占商业银行营业收入的80%和15%左右。

而在解读“银行业利润哪去了”的问题中，他认为第一条就是计提资产减值损失准备，以丰补歉。

2007-2012年，中国商业银行资产减值准备金余额从6,000亿元增加到1.5万亿元，风险抵补能力大幅增强。以A股上市银行为例，2010年和2011年，上市银行提取的资产减值损失占拨备前利润的15%。 2012年末，中国商业银行资本充足率13.3%，高于巴塞尔协议要求。 盛松成并表示，长期来看，随着利率市场化和直接融资的发展，银行息差可能缩小，利润增速可能下降，未来银行业需要调整经营发展战略，拓展盈利空间。