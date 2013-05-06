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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:08 BJT

香港个股：华润电力和华润燃气停牌，两者或进行合并

路透香港5月6日 - 香港联交所表示，华润电力 及华润燃气 暂停股份买卖，因两者可能进行合并为统一能源公司于联交所上市。

两家公司在一份联合声明中称，“两公司停牌，以待刊发关于华润电力与华润燃气的可能合并以在华润（集团）有限公司旗下建立一个统一的能源集团并于联交所上市的谈判之公告。”

停牌前，华润电力上周五收报25.4港元；华润燃气则报21.85港元；市值分别达1,212亿港元和486亿港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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