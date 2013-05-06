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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:26 BJT

中国期市：大宗商品价格跳涨，此前美国公布乐观就业报告

路透新加坡5月6日 - 上海大宗商品周一飙升，尾随海外市场升势，美国上周五公布的4月就业报告强劲，重燃对全球经济的信心。

上海期铜 大涨5%，涨停至每吨53,130元人民币；期胶 触及日高每吨20,650元人民币，较上周五收盘价上涨6%。上海螺纹钢期货 涨近2%，至每吨3,650元人民币。

美国4月就业增长速度快于预期，而前两个月的招聘情况也比先前估计强劲，为就业市场具有韧性的迹象，应有助经济吸收华府紧缩财政的冲击。 (完) (编译 戴素萍 审校 沈以文)
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