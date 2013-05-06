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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:33 BJT

香港股市：开盘升至近两个月高点，大宗商品类股领涨

路透香港5月6日 - 香港股市周一开盘涨至近两个月来最高点，受大宗商品板块大涨激励，因上周五的强劲美国就业报告缓解了全球成长的担忧。

恒生指数 开高1.2%，报22,967.8点，为3月12日以来最高。恒生国企指数 开高1.5%。(完)
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