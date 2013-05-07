《中国债券市场每日交易备忘》--5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多40亿元人民币一年浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值-59bp 国开行至多50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值-13bp 国开行至多60亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值6bp 国开行至多50亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值19bp 南昌银行30亿元三年期固息金融债上午簿记建档，申购区间4.6%-4.9%，中信证券主承 南昌银行20亿元五年期固息金融债上午簿记建档，申购区间4.8%-5.1%，中信证券主承 中国中冶 40亿元九个月期超短期融资券簿记建档（主体评级AAA), 交行和中信证券主承 山西鲁晋王曲发电公司2亿元一年期短期融资券簿记建档（主体评级AA-), 中信银行主承 浙江大唐乌沙山发电3亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA), 中国银行主承 上海梅山钢铁18亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA+), 工商银行和建设银行主承 江苏苏豪控股集团10亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA), 中信银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 招商证券 30亿元三个月期短融071301004，票面利率3.77% 华天实业控股集团3亿元一年期短融041360028，票面利率4.91% 中粮集团40亿元三年期中期票据1382211，票面利率4.47% 云南中小企业4亿元六年期集合债券1380169，票面利率7.60% 无锡惠山经济发展总公司12亿元六年期固息债1380171，票面利率6.03% 大同煤矿集团54亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380178，票面利率5.20% 长沙轨道交通集团25亿元10年期固息债1380179，票面利率6.20% 浙江新昌县投资12亿元七年期固息债1380180，票面利率6.60% 遵义汇川区城投公司8亿元六年期固息债1380181，票面利率6.75% 晋江城投开发公司16亿元七年期固息债1380186，票面利率6.35% ============================================================================ 三、缴款： 中国商飞30亿元三个月期超短期融资券 华电煤业集团24亿元一年期短融 海亮集团4亿元一年期短融 重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融 天津地铁集团20亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行1,100亿元三年期央行票据1001037到期兑付，票面利率2.72% 中国五矿集团20亿元六个月期超短融011233005到期兑付，票面利率4.09% 财政部277.6亿元10年期固息国债090007付息，票面利率3.02% 南京交通建设投资集团10亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债098076付息，票面利率5.23% 中国保利集团13亿元五年期固息债098077付息，票面利率4.72% 中国昊华5亿元五年期中票0982067付息，票面利率4.95% 中国国电集团26亿元五年期中票0982068付息，票面利率3.76% 义马煤业集团10亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1082093付息，基本利差2.00% 星展银行中国公司5亿元三年期固息金融债1226002付息，票面利率4.75% 海航机场控股6亿元五年期中票1282138付息，票面利率6.80% 衣念上海时装贸易5亿元三年期中票1282139付息，票面利率5.65% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包 括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月同比出口增10%，进口增14.1%) 5/9公布4月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI) (3月CPI同比涨2.1%，PPI同比下降1.9%) 5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据 (1-3月固定资产投资同比增20.9%) 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩/李宏薇)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，