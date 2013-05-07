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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:44 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月7日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
 
  中国国家开发银行至多40亿元人民币一年浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值-59bp
  国开行至多50亿元三年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-10:30招标，利差预测均值-13bp
  国开行至多60亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值6bp
  国开行至多50亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)增发债9:30-11:10招标，利差预测均值19bp
  南昌银行30亿元三年期固息金融债上午簿记建档，申购区间4.6%-4.9%，中信证券主承
  南昌银行20亿元五年期固息金融债上午簿记建档，申购区间4.8%-5.1%，中信证券主承
  中国中冶  40亿元九个月期超短期融资券簿记建档（主体评级AAA), 交行和中信证券主承
  
  山西鲁晋王曲发电公司2亿元一年期短期融资券簿记建档（主体评级AA-), 中信银行主承  
  浙江大唐乌沙山发电3亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA), 中国银行主承
  上海梅山钢铁18亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA+), 工商银行和建设银行主承
  江苏苏豪控股集团10亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA), 中信银行主承
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  二、新债上市：
    
  招商证券 30亿元三个月期短融071301004，票面利率3.77%
  华天实业控股集团3亿元一年期短融041360028，票面利率4.91%
  中粮集团40亿元三年期中期票据1382211，票面利率4.47%
  云南中小企业4亿元六年期集合债券1380169，票面利率7.60%
  无锡惠山经济发展总公司12亿元六年期固息债1380171，票面利率6.03%
  大同煤矿集团54亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债1380178，票面利率5.20%
  长沙轨道交通集团25亿元10年期固息债1380179，票面利率6.20%
  浙江新昌县投资12亿元七年期固息债1380180，票面利率6.60%
  遵义汇川区城投公司8亿元六年期固息债1380181，票面利率6.75%
  晋江城投开发公司16亿元七年期固息债1380186，票面利率6.35%       
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  三、缴款： 
  
  中国商飞30亿元三个月期超短期融资券 
  华电煤业集团24亿元一年期短融
  海亮集团4亿元一年期短融     
  重庆对外经贸集团2.2亿元一年期短融   
  天津地铁集团20亿元五年期中票 
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  四、还本付息：
    
  中国人民银行1,100亿元三年期央行票据1001037到期兑付，票面利率2.72%
  中国五矿集团20亿元六个月期超短融011233005到期兑付，票面利率4.09%
  财政部277.6亿元10年期固息国债090007付息，票面利率3.02%
  南京交通建设投资集团10亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债098076付息，票面利率5.23%    
  中国保利集团13亿元五年期固息债098077付息，票面利率4.72%    
  中国昊华5亿元五年期中票0982067付息，票面利率4.95%
  中国国电集团26亿元五年期中票0982068付息，票面利率3.76%    
  义马煤业集团10亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1082093付息，基本利差2.00%
  星展银行中国公司5亿元三年期固息金融债1226002付息，票面利率4.75%
  海航机场控股6亿元五年期中票1282138付息，票面利率6.80%
  衣念上海时装贸易5亿元三年期中票1282139付息，票面利率5.65%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包
括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。 
    
  5/8公布4月进出口贸易数据                             (3月同比出口增10%，进口增14.1%)
  5/9公布4月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)  (3月CPI同比涨2.1%，PPI同比下降1.9%)
  5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据     (1-3月固定资产投资同比增20.9%)
  5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩/李宏薇)

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