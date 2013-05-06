美国个股：Facebook每股价值恐怕不到25美元--Barron's

路透5月5日 - 财经媒体Barron's周日指出，社群网络公司Facebook 的股价可能过高；该公司上周公布第一季财报大致符合分析师预期。

Facebook股价周五收报28.31美元，较去年夏季低点上升60%，但仍远低于去年首次公开发行(IPO)价38美元。不过Barron's指出，Facebook价值恐怕每股不超过25美元，重申其在2月时的立场。

文章指出，以2013年公认会计原则(GAAP)计算的获利预估值来看，Facebook目前的市盈率(本益比)为75倍，而相同计算基础的谷歌市盈率不到20倍。

Barron's提到，尽管移动设备广告业务营收大增，使得该公司上季整体营收较上年同期大幅成长38%，但桌上型电脑广告业务成为了牺牲品，表现持平。

Barron's警告称，桌上型电脑广告业务可能开始下滑，意味着投资人赋予Facebook的710亿美元市值过高，因移动设备广告业务营收仅15亿美元。报导并提到，Facebook上季费用大增60%。

谷歌不断进行多项投资，包括YouTube、自动驾驶车辆、互动视觉设备及地图服务等等。Barron's称，“Facebook似乎更为注重用大量广告轰炸用户，藉以达成华尔街的获利预期。”(完)