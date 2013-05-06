《香港报摘》--其他报纸重要消息5月6日

* 明报

--位于横琴东南部富祥湾的重点项目--珠海长隆国际海洋度假区加快赶工，冀全面建成后，每年将吸引超过2,000万游客，远比香港海洋公园在2012年6月底止年度时录得的710万人次高。

--持有澳门路氹金都娱乐场综合物业的结好控股 ，落实以32.5亿港元的价格，出售予银河娱乐 持股90%投票权的银河娱乐场。 * 星岛日报

--据了解，港府内部初步评估，认为5月中难以通过预算案。港府正在拟定应变方案，一旦 “预算案”在月中仍无法通过，可能会暂延部分拨款，包括自身拥有储备的公营机构例如立法会、医管局等，但尽力维持民生项目的开支。

--土地注册处新公布，4月仅录4,300多宗楼宇买卖，按月少35%；其中，500万港元以上之住宅单位，成交占946宗，按月大减43%，属政府2月底推出新压制楼市措施以来，该类豪宅物业连续两个月成交量显着下滑。

--香港新盘市场正在适应一手新例，有发展商转战内地市场。信和旗下位于福建厦门的项目信和．中央广场于日前开售，首日沽约180伙，套现金额7.2亿元人民币。

--佳兆业 今年4月成立公司进军深圳前海。其副主席谭礼宁透露，佳兆业计画抢拍前海上半年推出的首批土地，惟不会盲目抢购，前提定会衡量地价是否符合公司的经营成本策略。 * 苹果日报

--刚宣布出售老牌食油狮球唛业务予大股东的合兴 ，其集团行政总裁洪明基表示，未来专注发展中国吉野家。而为刺激销售，集团计划在今年下半年，于北京推出网上订餐、东北推出电话订餐等服务，皆为首次尝试。

--消息指，佐丹奴 现时租用旺角西洋菜南街38至40号万高商业大厦地下至2楼，共3,000方尺，租期至下月，并与业主达成协议，以190万港元续约，加幅达81%。

--有内地律师对包括万科 、SOHO中国 、雅居乐 、富力 及华远地产等，在中港两地上市内房企的年报进行统计，质疑多间内房企拖欠土地增值税金共640亿元人民币。 * 东方日报

--据了解，有关中介人出售投资产品予专业投资者时，证监会初步建议监管方向或趋向收紧，但未必会对私人配售证券或债券售予专业投资者时，相关招股章程毋须证监会认可这种做法进行大改动，以免窒碍市场发展。

--银行界消息指，随着税务贷款于4月份完结，本月或爆新一轮私贷争夺战。银行与财务公司于贷款息率、贷款金额斗平、斗多外，有银行增加还款年期至96个月，个别财务公司更豁免贷款手续费。

--毛绒玩具制造商德林国际 业绩好转，集团未来拟多开2至3间新厂，希望趁玩具业调整期，积极开拓新兴市场俄罗斯，兼打造塑胶手办模型的新业务，成为未来4至5年的增长引擎。 * 文汇报

--中石化炼化工程、银河证券、鹰君 分拆朗廷酒店以及万科B转H都成为5月新股市场的焦点，预计上述几只新股合计集资约390亿港元。

--中银集团人寿执行总裁蔡中虎表示，随着电脑系统更新的完成，该公司希望今年可抢占市场的领先位置。他指，今年首季，公司人民币保单约占总保单的一半，并一直维持稳定，未看到人民币保险热潮有减退的情况。 * 大公报

--汇控 将于周二(7日)公布今年首季业绩表现。受惠于盈利能力加强、成本节省及不再受债务工具成本影响，市场估计汇控税前盈利将按年大幅增87%至81亿美元。