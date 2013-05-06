港报财经评论：陈总再预警热钱--信报5月6日

陈总再预警热钱/ 习广思

过去三个月港股持续调整，拉锯式的下跌，闷坏许多投资者；然而，踏入5月后，情况开始有所改善，除了股市抗跌力的讯号外，中国内地将批出2,000亿元人民币RQFII，有利A股筑底回稳；市场期待的城镇化工作会议，有望令习李的经济政策明朗化。股市不差，独欠开派对的最关键因素──热钱也。不过，大掌柜陈德霖再有提示。金管局自去年美国推出QE3后，一直提示大家热钱有流入香港之嫌，尤其是流向资本市场，金管局总裁陈德霖2月时再有提示讯号，包括1.资金尚未流走；2.提防加息风险；3.HK可能再出招控楼市。尽管港股在2月份开始陷入调整，但资金是否大量流出却是疑问，只是热钱停止流入，已足以令股市派对散场。陈总上周有提示，再有新猷以家庭负债新高警告大家，香港经济恐防过热，但股民最关心的，始终是大掌柜如何看资金流。

陈总看热钱资金流，一看欧洲，二看日本。陈总话，随着欧央行减息，不排除形势再差或会出现负利率情况，资金流入亚太市场；其次，日本量宽对全球资金流造成不确定性，日圆套利盘走向亚洲的可能性也存在。香港在第一季大幅落后，除了来自中国的负面不明朗因素外，亦受到资金流所困，陈总就提及到，他从市场人士得知，外国投资者在新兴市场把股票套现，转而买入日股。陈总的结论是，如果资金流入，会令香港股市上升，但资金流向来有很大变数，难以预测资金会否流入香港。然而，有什么因素能令资金重回中港股市？一是中国经济及政策变明朗；二是欧、美、日股市吸引力下降，炒作空间减少。投资者不应该对股市太过悲观，港股持续筑底，股票投资价值渐高，5月是入市吸纳的时候。

上周五美股造好，连带恒指夜期抽升334点，至22,881点，恒指ADR指数则至22,804点，全球股市造好，利好港股短期气氛。恒指在4月底连升多日，及后在21,700点争持，能否先在22,800点企稳，然后上试23,000点大关？在大市成交偏低下，即使恒指借力上试23,000点，恐怕亦未能真正企稳。然而，中资金融股抗跌，反映其收集价值，但论到中长线投资，这批重磅股并非市场首选。回顾过去几个月，恒指及国指升跌皆由这批股份主导，但大市多个板块逆市回升，反映资金追逐中型股或非指数股份，部分强势股份更是持续见新高，均有利中长线收集。多只内房股轮流回升，是最明显的证明，优质股世房 冲破1月高位。(B01)

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欧罗料叩1.3/ 苏子

欧洲央行上周四一如市场预期般宣布减息四分之一厘，但由于市场相信仍有减息空间，故欧罗兑美元未能在坏消息出现后呈现新一轮升浪，汇价仍在近日的交易范围内争持，暂时欠缺明显的趋势。即使上周五美国公布较市场预期为佳的4月份就业数据，当中的失业率更下降至2008年12月以来的最低水平，令到美元一度受追捧，但欧罗兑美元却只是继续激烈争持，始终未能脱离近日的交易范围。

其实上周欧洲央行减息以及美国就业数据理想，理应可以令到欧罗兑美元顺利跌至1.30心理关口以下，上周五汇价大不可能仍保持在1.31关口以上收市；而欧罗兑美元出现这种不太寻常的偏强走势，配合最新公布的CFTC期货仓位报告显示，欧罗的净短仓下降达10%来看，相信本周早段欧罗兑美元有较大机会在100天平均线再次失而复得后，有较高机会瞬即升至1.32╱1.3215重要即市阻力区以上，并且一举突破由今年2月的1.3711高位跌至上月4日的1.2744低位的50%反弹目标，即1.3228阻力位及上周三的1.3242高位，而破位后预料将进一步上试2月25日的1.3318高位及上述跌幅的61.8%反弹目标，即1.3342阻力。最新公布的CFTC期货仓位报告显示，日圆的净短仓已下降至两个月来的新低水平，相信美元兑日圆短期内顺利突破100心理关口的可能性正在下降中。

上周五美元兑日圆受美国就业数据理想刺激而造好，留意今日汇价能否延续上周五的升势，进一步突破前周五的99.41高位阻力，并挑战100关口。若一直保持在99.41高位阻力以下，到今日美国入市后更见持续在200小时平均线以下波动，小心上周五美元兑日圆的升浪只是昙花一现，97关键支持位稍后或再次面临严峻考验。(B07)