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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:45 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，因澳洲零售销售数据令人失望

路透悉尼5月6日 - 澳元兑美元 周一下跌0.0025美元，此前澳洲公布的3月零售销售数据意外下滑 。(完)

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