表格：台湾4月末外汇存底为4,051.94亿美元,月增0.82%--央行

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北5月6日 - 台湾央行周一公布，4月末外汇存底为4,051.94亿美元，较上月增加33.04亿美元或0.82%。央行称主因欧元等主要货币兑美元升值及外汇存底投资运用所致。
央行并表示，4月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,358亿美元，占外汇存底约58%。此比例为2011年8月以来最高，前高为2011年7月占比60%。
若不计黄金的持有存量，台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后。
依据美国财政部的资料，2月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额达1,882亿美元，较上月修正后减少45亿美元。按照美国财政部的资料，自去年12月起，台湾已连续三个月减持美国国债。来自台湾持有者大宗可能来自台湾央行、寿险、银行或企业等。
全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)
以下是外汇存底变化：
外汇存底 较上月变化(%) 外资持有股、债 占外汇存底比例(%)
金额按市价计算
(亿美元) (亿美元) 2013年
4月底 4,051.94 +0.82 2,358 58
3月底 4,018.90 -0.54 2,234 56
2月底 4,040.80 -0.61 2,252 56
1月底 4,065.57 +0.84 2,236 55
2012年
12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55
11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55
10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51
9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54
8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51
7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50
6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50
5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52
4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54
3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56
2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56
1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53
资料来源：台湾央行(完)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币