《中国基金发行日程表》--5月6日

路透上海5月6日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
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*大成景安 大成基金 农业银行 中国银行/光大证券等 5/2-5/22
短融A/B
*海富通 海富通基金 中国银行 海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23
养老收益
*广发轮动配置 广发基金 工商银行 交通银行/广发证券等 4/26-5/24
*嘉实研究 嘉实基金 农业银行 工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24
阿尔法
*融通通泰保本 融通基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/8-5/28
*天治可转债A/C 天治基金 交通银行 农业银行/广发证券等 5/2-5/29
*交银成长30 交银施罗德基金 建设银行 交通银行/光大证券等 5/6-5/31
*广发聚鑫 广发基金 中国银行 交通银行/广发证券等 5/6-5/31
债券A/C
*嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限折合10亿人民币
成长股票(美元)
*嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限10亿元人民币
成长股票(人民币)
信诚新双盈 信诚基金 建设银行 中国银行/中信证券等 4/22-5/10(分级)
A/B/分级 5/3-5/10(A)
4/22-5/2(B)
嘉实中期 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信建投证券等 4/8-5/8
国债联接A/C
中欧价值智选 中欧基金 工商银行 建设银行/招商证券等 4/15-5/9
浦银6个月 浦银安盛基金 招商银行 浦发银行/申银万国证券等 4/8-5/10
定期A/C
华安保本 华安基金 建设银行 交通银行/德邦证券等 4/11-5/10
信达澳银 信达澳银基金 中信银行 建设银行/信达证券等 4/15-5/10
信用债A/C
建信安心 建信基金 工商银行 建设银行/国泰君安证券等 4/15-5/10
回报A/C
上投成长动力 上投摩根基金 中国银行 建设银行/申银万国证券等 4/15-5/10
国投中高 国投瑞银基金 中国银行 建设银行/国泰君安证券等 4/15-5/10
等级债A/C
华夏兴华 华夏基金 建设银行 工商银行/中信建投证券等 4/18-5/10
金鹰元安保本 金鹰基金 广发银行 平安银行/广州证券等 4/15-5/15
嘉实丰益纯债 嘉实基金 中国银行 农业银行/中信建投证券等 4/17-5/17
定期
富国信用增强 富国基金 工商银行 建设银行/海通证券等 4/22-5/17
A/C
工银信用纯债 工银瑞信基金 招商银行 工商银行/中信证券等 4/22-5/17
一年定期A/C
工银全球资源 工银瑞信基金 中国银行 工商银行/中信证券等 4/18-5/22
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注: 1.*代表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87万
亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安.(完)
(整理 李宏薇; 审校 边竞)