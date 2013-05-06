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亚洲 | 2013年 5月 6日 星期一 12:46 BJT

《中国基金发行日程表》--5月6日

路透上海5月6日 -  以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
    
    名称         基金公司       托管行            分销机构          发行时间      备注
 ========================================================================================   
 *大成景安       大成基金       农业银行    中国银行/光大证券等     5/2-5/22 
  短融A/B


 *海富通         海富通基金     中国银行    海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23 
  养老收益

 *广发轮动配置   广发基金       工商银行    交通银行/广发证券等     4/26-5/24 

 *嘉实研究       嘉实基金       农业银行    工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24 
  阿尔法

 *融通通泰保本   融通基金       工商银行    交通银行/信达证券等     5/8-5/28 

 *天治可转债A/C  天治基金       交通银行    农业银行/广发证券等     5/2-5/29 

 *交银成长30     交银施罗德基金 建设银行    交通银行/光大证券等     5/6-5/31 

 *广发聚鑫       广发基金       中国银行    交通银行/广发证券等     5/6-5/31 
  债券A/C

 *嘉实美国       嘉实基金       中国银行    工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限折合10亿人民币
  成长股票(美元)


 *嘉实美国       嘉实基金       中国银行    工商银行/中信证券等     5/8-6/7  上限10亿元人民币
  成长股票(人民币)

  信诚新双盈     信诚基金       建设银行    中国银行/中信证券等     4/22-5/10(分级)
  A/B/分级                                                          5/3-5/10(A)
                                                                    4/22-5/2(B)

  嘉实中期       嘉实基金       中国银行    工商银行/中信建投证券等 4/8-5/8 
  国债联接A/C

  中欧价值智选   中欧基金       工商银行    建设银行/招商证券等     4/15-5/9 

  浦银6个月      浦银安盛基金   招商银行    浦发银行/申银万国证券等 4/8-5/10 
  定期A/C     

  华安保本       华安基金       建设银行    交通银行/德邦证券等     4/11-5/10 

  信达澳银       信达澳银基金   中信银行    建设银行/信达证券等     4/15-5/10 
  信用债A/C    

  建信安心       建信基金       工商银行    建设银行/国泰君安证券等 4/15-5/10 
  回报A/C  

  上投成长动力   上投摩根基金   中国银行    建设银行/申银万国证券等 4/15-5/10   

  国投中高       国投瑞银基金   中国银行    建设银行/国泰君安证券等 4/15-5/10 
  等级债A/C  
  
  华夏兴华       华夏基金       建设银行    工商银行/中信建投证券等 4/18-5/10       

  金鹰元安保本   金鹰基金       广发银行    平安银行/广州证券等     4/15-5/15
  
  嘉实丰益纯债   嘉实基金       中国银行    农业银行/中信建投证券等 4/17-5/17 
  定期  

  富国信用增强   富国基金       工商银行    建设银行/海通证券等     4/22-5/17
  A/C   

  工银信用纯债   工银瑞信基金   招商银行    工商银行/中信证券等     4/22-5/17
  一年定期A/C

  工银全球资源   工银瑞信基金   中国银行   工商银行/中信证券等       4/18-5/22
 ======================================================================================== 
    
注: 1.*代表新增或更新.
    2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87万
亿元人民币,较2011年同期增长30.77%.
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安.(完)    
                                                                                         
 
 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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