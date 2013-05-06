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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 16:04 BJT

意大利数据：4月服务业PMI创近两年最高，但仍连续23个月低于50

路透对14位分析师的调查原本预计4月服务业PMI为45.8。

“4月服务业数据提供了一些令人鼓舞的迹象，显示意大利的下滑趋势已经触底，”Markit经济分析师Phil Smith称。

这项服务业调查显示，新业务分项指数自44.2明显升至46.9，尽管仍陷于萎缩领域，但萎缩速度为2011年8月以来最小。未完成业务滑坡也创14个月来最缓速度；未来一年的企业预期分项则触及14个月最高水平。

然而服务业4月仍继续裁员，为连续第23个月裁减工作冈位，且裁员速度略快于前一个月。

此外企业连续21个月降价，但调降幅度为2011年7月以来最小，这也是需求下降的情况或正触底的另一个迹象。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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