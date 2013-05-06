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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 12:07 BJT

中国期市：金银期货夜盘交易有望于6-7月份推出--消息人士

路透北京5月6日 - 中国贵金属期货夜盘交易的启动时间表更加明晰。上海期货交易所消息人士周一对路透表示，黄金和白银期货夜盘交易有望于今年6-7月份推出。

“目前金银期货夜盘的准备工作正在加紧进行，预计6、7月份就可推出，”上期所消息人士对路透表示。

该不愿具名的消息人士表示，计划启动的夜盘交易时间为每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30，交易币种为人民币。这与此前证监会的新闻稿的细节相一致。

另一位上海期交所内部人士表示，目前夜盘的准备工作已经差不多了，证监会正常批复的话应该可以顺利推出。

中国证监会在4月同意启动黄金和白银期货的连续交易试点，上期所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段。证监会新闻稿并预计年内可正式开始交易。

另外，针对有关上期所可能开通黄金24小时交易的传言，上述两位消息人士均予以否认，称目前正在准备的只有金银的夜盘时段交易。

“如果证监会没有批给我们的话，我们也不可能开展相关的业务。”其中一位消息人士对路透表示。(完) (发稿 丁琦；审校 屈桂娟)
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