中国期市：金银期货夜盘交易有望于6-7月份推出--消息人士

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京5月6日 - 中国贵金属期货夜盘交易的启动时间表更加明晰。上海期货交易所消息人士周一对路透表示，黄金和白银期货夜盘交易有望于今年6-7月份推出。
“目前金银期货夜盘的准备工作正在加紧进行，预计6、7月份就可推出，”上期所消息人士对路透表示。
该不愿具名的消息人士表示，计划启动的夜盘交易时间为每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30，交易币种为人民币。这与此前证监会的新闻稿的细节相一致。
另一位上海期交所内部人士表示，目前夜盘的准备工作已经差不多了，证监会正常批复的话应该可以顺利推出。
中国证监会在4月同意启动黄金和白银期货的连续交易试点，上期所拟将每周一至周五的21：00至次日凌晨2：30作为连续交易时段。证监会新闻稿并预计年内可正式开始交易。
另外，针对有关上期所可能开通黄金24小时交易的传言，上述两位消息人士均予以否认，称目前正在准备的只有金银的夜盘时段交易。
“如果证监会没有批给我们的话，我们也不可能开展相关的业务。”其中一位消息人士对路透表示。(完) (发稿 丁琦；审校 屈桂娟)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币