版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 16:22 BJT

欧元区数据：4月综合PMI仍低于50，显示第二季经济衰退或加深

德国服务业活动五个月来首次萎缩，不过速度没有预期的那么快。

法国、意大利和西班牙服务业均持续萎缩。

这使得欧元区服务业PMI连续第15个月低于50的荣枯分水岭，尽管自3月的46.4升至47.0，亦高于初值的46.6。

此份PMI调查报告显示，失业率或已进一步上扬，综合就业分项指数自3月的47.7降至47.4，且为连续第16个月处于萎缩领域。(完) (编译 田建华/艾茂林/许娜; 审校 李婷仪/隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐