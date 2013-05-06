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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 17:12 BJT

表格：欧元区3月零售销售较前月下滑0.1%，符合市场预期

以下为详细数据:

较上月(%)(经季节调整)

零售销售 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月

欧元区 -0.4 0.1 -0.7 0.9 -0.2 -0.1

欧盟 -0.6 0.3 -0.6 0.8 0.1 -0.2

较上年同期(%)(经工作日调整）

零售销售 12年10月 12年11月 12年12月 13年1月 13年2月 13年3月

欧元区 -3.4 -2.1 -2.9 -1.9 -1.7 -2.4

欧盟 -2.4 -1.2 -2.0 -1.2 -0.5 -1.6 (完)

参看更多细节,可点选欧盟网站,网址为(here) (编译 侯向明; 审校 田建华)
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