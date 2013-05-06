《投资焦点》收益至上淹没了通胀之忧

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
撰稿 Mike Dolan/编译 程琳/王翔琼/李婷仪
路透伦敦5月3日 - 在主要央行宽松政策创造出数万亿(兆)美元计新货币的情况下，金融市场表现却似乎在暗示，对全球通胀抬头的担心是杞人忧天。
过去一个月里，投资者对任何固定收益证券都是趋之若鹜，几乎有卖必买，无论是从美国公债到苹果债券，还是高负债欧元区国家意大利或斯洛文尼亚的公债，甚至是卢旺达等非洲国家首次发行的债券。
现在美国或德国10年期公债收益率(殖利率)才1%多一点，2013年迄今全球高评级公司债的平均发行票息仅为4%，就连斯洛文尼亚或卢旺达的10年期债券，也能以低到荒唐的6-7%的收益率吸引到火爆需求。
Renaissance Capital首席经济学家Charles Robertson称，投资者对固定收益证券的这种狂热追捧令人“叹为观止”，进一步证明“全球债市存在泡沫”。
尽管有着全球经济增长放缓的大背景和对债券的需求，但投资者也在继续购买西方蓝筹股，美国和欧洲的股息收益率平均介于2-4%，同时投资者对收入较低的通胀保值类资产避而远之，例如石油和其他大宗商品等。
华尔街风向标标准普尔500指数 周四再创纪录高位，欧洲风向标泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数 4月录得连续第11个单月涨幅。石油、黄金和铜价今年则下跌10-15%，原油价格下跌进而对输入型通胀率构成很大的下行压力。
对于上述现象，巴克莱分析师Michael Gavin援引1930年代以来的美国数据做出了一定解释。这些数据显示，经济增长但较为疲弱和通胀偏低的组合，通常会利好股市与债市。
“背后的基本原理是，通胀与产出在经济衰退之后往往会表现疲软，给采取扩张性货币政策留下了充分空间，”Gavin称，“当前环境也是这样。”
**蒸发的通胀**
因此，即便美国、日本和欧洲的央行通过购债或提供低息贷款给银行，持续向全球注入大量新印钞票，但市场长期以来对通胀后果的焦虑情绪却似乎在减退。
单凭全球最新的消费者物价指数(CPI)来判断，就不难看出其中缘由。
欧元区4月年通胀率降至仅1.2%，为逾三年来最低，且远低于欧洲央行接近但低于2%的目标。这为本周欧洲央行的最新降息行动亮起了绿灯。
上个月稍早，中国亦公布3月CPI同比涨幅下降逾1个百分点至2.1%。
而美国CPI增幅不到1%，也低于美联储2%的目标。全球的情况看起来相当一致。
重要的是，通胀预期也在蒸发。
衡量债市中预期通胀的“损盈平衡通胀率”大幅下滑，它是由债券名义收益率(殖利率)减去同期限通胀保值债券收益率得出。
五年期美国公债损盈平衡通胀率仅六周时间就下降了逾0.5个百分点，八个月来首次跌至2%下方。
因此，美联储本周表明不急于削减当前的印钞和购债规模，甚至表示可能增加规模，也就不足为奇了。
**警报解除？**
所以通胀恐慌真的消失了吗？其实不尽然。
资产管理公司富达本周的报告称这纯粹是一种周期循环，投资人应逐步依据不同阶段调整资产组合。
富达称目前可能正好同时是股债的甜蜜点(sweet spot)。不过信用市场的长期愈合，加上全球人口增加导致粮食需求上升，不论是得花上几季或几年，总有一天央行挹注的资金会带来通胀。
鉴于通胀能帮助化解过度的债务，如果不说西方当局会推动物价上涨的话，至少应该会容忍物价升高。富达研究历史案例后的结果显示，美国政府二战后积累的巨额债务在截至1974年的30年里所减少的规模，有23%要归功于通胀。
英国基金公司Legal & General Investment Management (L&G IM)本周的报告更深入探究了通胀背后的结构性因素，认为贸易全球化的长期停滞不前或甚至倒退，最后也会导致西方物价上升。
该公司引用相关数据称，中国及新兴经济体廉价出口品所带来的紧缩效应或已结束。这些数据显示了信贷危机之后全球进口增长的高峰与稳定期。L&G IM称，前述通缩效应在2007年止的10年间帮助把英国通胀率每年降低了约一个百分点。
但万一情况正好相反呢？那就会进入熊市。
一直看空市场的法国兴业银行分析师Albert Edwards说，投资人并没抓到重点，真正风险在于彻底的通缩，即物价的跌跌不休--那么大型的债券和股票投资人都要遭殃。
Edwards认为，央行印钞之举注定失败--就像1990年代的日本一样。
“过去15年来，大多数投资人都不愿去思考西方国家所发生的事件，其情况与1990年代的日本相类似，”他说，“不过美国及欧元区最新的通胀数据，应该已迫使大家正视一个事实--我们只差一次短期衰退，就是日本式的完全通缩了。”(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币