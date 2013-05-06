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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 14:16 BJT

日本个股：丰田汽车4月在华销量同比减少6.5%

路透北京5月6日 - 日本丰田汽车 周一公布，公司及在中国的合资公司4月在华售出76,400辆汽车，较上年同期减少6.5%。

3月时销量较上年同期减少11.7%。

丰田今年在华销售目标为90万辆，较上年成长7.1%。(完) (编译 戴素萍 审校 田建华)
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