银行观点：上海大部分高端消费品价格在亚洲称冠--瑞士宝盛

路透香港6月4日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 周二发表最新一份亚洲财富报告显示，上海在撇除物业价格的高端生活成本以美元计上升11%，与印度孟买相若，惟上海大部分的奢侈品价格在区内最为昂贵。

报告对2012年4月至2013年4月期间亚洲20项货品及服务的价格进行监察，而这项反映高端生活成本的指数升幅为8%，高于同期基本通胀约5%，但步伐较2012年略为放慢。指数中最大项目为物业，占比为30%，其次为豪华房车，占比10%。

上海的高端生活成本升幅高于平均水平，虽然物业价格仅上升5.4%，但6项高端消费包括Botox美容疗程、住院服务、女士鞋履、红酒、手表、手袋的价格则是亚洲区内最昂贵，当中有部分被奢侈品税项推高。

瑞士宝盛银行北亚区首席执行官梁伟文在记者会上称，预期中国反腐浪潮将对某几类高消费品的价格造成影响，但相信不影响中国“富人”（高资产净值人士）的消费习惯和消费水平。

他说，“高资产净值人士非常注重培育下一代，虽然价钱贵，但这个消费模式将会持续，对奢侈品如红酒、名车的消费则相对有限。”报告显示，20项消费中以大学教育开支升幅最为显着，达30.7%，这反映出知名学府哈佛及牛津的学费平均水平。

该份报告并显示，中国富裕消费者愈来愈多购买价位较低的高端货品，对著名品牌的购买减少，反映出中国新一轮的高端消费潮流不再局限于著名品牌，而是转为崇尚优质而实惠的老牌产品。

宝盛维持此前预测，2015年中国的高资产净值人士数目将达140万人，坐拥8.7万亿美元的财富，以人数计占亚洲（日本除外）的一半。

高资产净值是指拥有100万美元或以上的可投资资产，但不计入主要居住的物业。而宝盛目标客户为总财富额至少500万美元，这计入金融资产、固定资产及基本资产。

截至2013年4月30日，瑞士宝盛的总客户资产为3,090亿瑞士法郎，旗下管理的资产超过2,200亿瑞士法郎。该集团目前正在整合向美林收购于美国境外的国际财富管理业务，预期于2015年第一季度完成。（完）