银行观点：上海大部分高端消费品价格在亚洲称冠--瑞士宝盛

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透香港6月4日 - 瑞士最大私人银行集团瑞士宝盛 周二发表最新一份亚洲财富报告显示，上海在撇除物业价格的高端生活成本以美元计上升11%，与印度孟买相若，惟上海大部分的奢侈品价格在区内最为昂贵。
报告对2012年4月至2013年4月期间亚洲20项货品及服务的价格进行监察，而这项反映高端生活成本的指数升幅为8%，高于同期基本通胀约5%，但步伐较2012年略为放慢。指数中最大项目为物业，占比为30%，其次为豪华房车，占比10%。
上海的高端生活成本升幅高于平均水平，虽然物业价格仅上升5.4%，但6项高端消费包括Botox美容疗程、住院服务、女士鞋履、红酒、手表、手袋的价格则是亚洲区内最昂贵，当中有部分被奢侈品税项推高。
瑞士宝盛银行北亚区首席执行官梁伟文在记者会上称，预期中国反腐浪潮将对某几类高消费品的价格造成影响，但相信不影响中国“富人”（高资产净值人士）的消费习惯和消费水平。
他说，“高资产净值人士非常注重培育下一代，虽然价钱贵，但这个消费模式将会持续，对奢侈品如红酒、名车的消费则相对有限。”报告显示，20项消费中以大学教育开支升幅最为显着，达30.7%，这反映出知名学府哈佛及牛津的学费平均水平。
该份报告并显示，中国富裕消费者愈来愈多购买价位较低的高端货品，对著名品牌的购买减少，反映出中国新一轮的高端消费潮流不再局限于著名品牌，而是转为崇尚优质而实惠的老牌产品。
宝盛维持此前预测，2015年中国的高资产净值人士数目将达140万人，坐拥8.7万亿美元的财富，以人数计占亚洲（日本除外）的一半。
高资产净值是指拥有100万美元或以上的可投资资产，但不计入主要居住的物业。而宝盛目标客户为总财富额至少500万美元，这计入金融资产、固定资产及基本资产。
截至2013年4月30日，瑞士宝盛的总客户资产为3,090亿瑞士法郎，旗下管理的资产超过2,200亿瑞士法郎。该集团目前正在整合向美林收购于美国境外的国际财富管理业务，预期于2015年第一季度完成。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。