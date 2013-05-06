台湾货币市场:短率游走低位，期初资金拆借需求低迷

* 期初资金拆借需求低迷

* 短率续处低位

* 本周央行到期存单量偏多

记者 詹静宜

路透台北5月6日 - 台湾银行间短率周一徘回低位。资金调度人士认为，时序进入新的提存期初，银行间倾向负数操作，资金拆借需求低迷，令货币市场资金供过于求的情形更加明显，期初短率料将续处低位。

银行资金调度人士指出，提存期初、月初整体市场资金偏滥，今天交割1,000亿台币364天期存单，就像一颗石头丢到大海般没有感觉，加以期初银行间青睐负数操作，即使有缺资金也不急着拿钱，近期短率料持续在低位游走。

“上午打了一轮都没银行要拆入!”一位本地拆出银行资金调度人士说。

市场人士指出，本周央行到期存单量偏多，央行冲销力道顶多跟到期存单量持平，若央行维持上周冲销态势的话，本周资金供给料将依旧充裕，期待央行扩大冲销有点不切实际。

本地时间11:50时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元走升1.1角报29.500，因美国就业数据好于预期提振风险偏好。此外，汇银人士表示，韩元升值与台股上涨，也令台币持强。

**台股 上涨0.45%，报8,171.31点；成交量 报518.48亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.388%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂在0.390-0.430%，上日在0.37-0.43%。

**短票利率持稳既有区间**

在短票市场方面，大型票券商表示，本周迈入月初，发票量较月底少，然市场资金仍明显浮滥，原先希望下修短票利率，但银行端客户比较抗拒，目前短票利率将暂且维持在既有区间。

“客户不开票，空说资金滥也没用!”一位大型票券交易员说。

大型银行资金调度人士提及，市场发票量偏少，即使以较低利率所拿到增加的票源也有限，致使利率弹性很低，银行端对于0.70%的整数关卡仍颇为坚持。

票券业者也指出，今天有台电、中油标售明日发行的本票，发行金额各约15亿台币、30亿台币。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，少数成交在0.69%，大致与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

今日央行存单到期3,794.50亿台币，发行金额待稍晚央行公布。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)4,605.60亿台币，本周余日到期量分别为周二4,208.70亿、周三1,639.00亿、周四4,164.25亿及周五799.15亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为547亿台币；累计超额准备为9,355亿台币，加计前期1%的超额准备为9,870亿台币。

**RP利率续在低位**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周一仍在低位。市场资金相当宽松，且月初投信的基金申购款流入，令投信的资金满溢，附买回利率仍在低位。

有一位证券商交易员表示，鉴于货币市场资金相当充裕，因此本周的附买回利率仍有向下走低的空间。

〞月初而且期初，投信的钱实在很多，〞一位大型证券商交易员表示。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.75-0.77%。今日利率大致同上日，但有向区间低位靠拢态势。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60%左右；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68%左右。

一位大型票券商交易员表示，市场上拆款非常好找，且利率也低，票券商来说拆款的余额较上年均有所增加。也因此在附买回市场上，票券商的利率料也有稍稍走低空间。