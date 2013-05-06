奥巴马称不会向叙利亚派出地面部队

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥斯达黎加圣何塞5月3日 - 美国总统奥巴马周五表示，他预计不存在向叙利亚派遣美军地面部队的可能，并概述了如何判断叙利亚政府是否在内战中动用了化学武器。
奥巴马坚称，美国在处理叙利亚问题时不排除任何可能，因美国正调查叙利亚阿萨德政府是否动用了化学武器。
但他明确表示，并不倾向于向叙利亚派遣地面部队，称“我不认为会出现这种状况。”奥巴马总统任期内多数时间是在处理伊拉克和阿富汗战争的善后问题。
奥巴马表示，他就此问题咨询过的中东地区领导人也同意他的看法。
但如果叙利亚被发现使用化学武器，奥巴马将面临采取更多行动的压力。奥巴马政府正在重新考虑是否向叙利亚反对派提供武器援助。
美国政府称，他们不同程度地认为叙利亚政府使用了化学武器。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币