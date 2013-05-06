路透专访:台湾中寿称对台经济感到忧心，海外投资看好人民币资产

* 对台湾经济复苏感到忧心

* 海外投资部位已增至逾40%

* 持续看好人民币资产投资

* 大陆合资的建信人寿持续扩点

路透台北5月6日 - 台湾资产排名第五大的寿险公司--中国人寿 表示，对于今年台湾经济难以乐观看待。在资金布局方面，公司海外投资部位已增至40-42%，持续看好人民币资产投资，并已申请第二笔大陆合格境外机构投资者(QFII)额度。

中寿总经理郭瑜玲接受路透专访并指出，对台湾经济展望看得比较中性，没有这么乐观预期，最主要观察台湾出口及民间消费表现，受到国人所得没增加的影响，民间消费力道恐难提振，此外对台湾出口表现关系很深的中国，首季GDP数据表现也低于市场预期。

“GDP这么难看，跟民间及官方的落差都蛮大!”她坦称对台湾经济复苏力道有所担忧。

台湾主计总处上周公布，今年首季国内生产总值(GDP)成长率概估值年增1.54%，明显低于市场预期的年增3.0%。 而中国统计局最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，也逊于市场预期。

**中寿首季海外投资上限提高**

资金布局方面，郭瑜玲表示，中寿的海外投资上限为45%，目前海外投资比重已提高到40%左右，看好人民币资产潜力，人民币预期仍有升值空间、利率也比台湾高。

她认为，人民币资产主要标的包括宝岛债跟点心债，而宝岛债在台湾发行量还很少，发行利率也低于点心债，“一样的选择不会去选择宝岛债”。

中寿今年首季可投资运用资金达7,848.86亿台币，其中海外投资比重达42%，较去年底的40%为高，以海外债券投资为主。

台湾金管会将开放符合一定资格保险业得经由特定目的不动产投资事业(简称SPV)取得大陆地区及海外不动产，并放宽保险业投资海外债券评级。

对此，郭瑜玲表示，虽然金管会对海外债券投资评级有调降，但不会因此下修海外投资债券标的评级，还是要考虑整体投资风险。

至于海外投资不动产，她说，已有在研究，金管会将试点开放，因此将针对开放的当地税负规范进行了解。

此外，中寿已向中国证监会申请第二批QFII额度，上次核准QFII额度为1亿美元。中寿与新光人寿为首批获得中国证监会核准合QFII资格的台资寿险公司。

**建信人寿续在大陆扩点**

中国人寿自2011年与中国建设银行 于大陆合资成立建信人寿，目前建信人寿省级分支机构已扩增至10个，郭瑜玲称，今年将再增加五家省级分公司。

中寿内部预估今年建信人寿新契约保费收入目标为100亿人民币，料将明显优于去年全年保费收入的58.7亿人民币，到今年2月底在大陆保费收入排名第16。

郭瑜玲表示，由于初期费用率仍高，今年建信人寿获利目标将与去年一样。建信人寿去年获利达5,000万人民币。目前台湾中寿对于建信人寿并没有进一步增资计画。

另一方面，台湾金管会已开放投资型人民币保单，中寿2月初已开卖首张人民币计 价投资型保单。中寿将借用建信人寿发行人民币保单的经验，在台湾扩展人民币保单市场。

郭瑜玲认为，投资型保单才刚开始开放，且每日结汇都会受限，将待传统保单的开放后，比较能发挥寿险公司的效益。

台湾中寿2012年营收达1,523亿台币，税后纯益为47.84亿台币，较去年同期成长14%，续创中寿获利历史新高，总资产达8,423亿台币，也较去年成长15%。