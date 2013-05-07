重温稿-《中国数据观测》4月进出口同比增幅料相对持稳，贸易顺差逾150亿美元

* 公布内容: 中国2013年4月进出口贸易数据

* 公布时间: 5月8日（周三） --调查结果 :

指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机

构数

出口(%) 10.3 5.1~15.0 10 4.9 27

进口(%) 13.9 2.0~28.1 14.1 0.3 27 贸易顺差(亿美元) 151 11~239 -8.8 184.2 24 --数据要点:

路透最新调查显示，中国4月进出口同比增幅较3月并未出现明显改善，料与上月基本持平。出口有望保持10.3%左右的增长，因二季度起美国经济将持续复苏，中国外贸发展面临的国内外环境有所改善；预计进口增长13.9%，显示国内经济仍处于缓慢复苏阶段。

接受调查的27位分析师预测中值并显示，4月将逆转上月的贸易逆差状况，且顺差规模料扩大至逾150亿美元。这与中国贸易条件改善相关，亦与当月人民币即期结汇压力较大的情况基本相符。

交通银行报告指出，从今年广交会的参会厂商和新订单增长统计数据看，虽然欧盟市场的新订单增长依然低迷，但来自美国市场的出口需求明显好于去年，而源自拉美等新兴市场的出口需求则表现强劲。中国外贸发展面临的国内外环境也比去年有所改善，但制约因素错综复杂，挑战和压力仍然较大。

“如果外部环境不发生大的变化，2013年全年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。”交行报告称。

联讯证券宏观分析师杨为（学+反文旁）指出，4月出口仍然处于较快增长的态势，因为此前对港贸易的异常状况只存在于1-2月，而3月已经回复常态，4月的出口值可基本维持在3月的水平上。

不过，中国内需复苏仍迟缓，路透调查中值显示4月进口增速料比上月略有下滑，而真实需求的复苏可能不及这一增速水平。

招商证券的宏观经济研究主管谢亚轩则表示，中国经济仍处于弱复苏之中，内需改善幅度有限，但考虑到基数原因，4月进口增速有可能高达18.1%。

东北证券报告亦指出，4月进口仍将受到外交因素的影响，中法签订60家空客飞机，这种情况类似于3月中俄签订大单的影响。但内需依然疲软，特别是钢铁等行业的生产放缓。

的确，中国官方和汇丰4月制造业PMI双双回落，新出口订单等多个分项指数均在下降，均反映出制造业需求仍面临压力，中国经济复苏仍相当脆弱。

虽然中国经济复苏仍显得脆弱，但预计中国经济增速仍将小幅回升，在全球流动性泛滥的背景下，未来中国仍可能面临一定程度的资本流入压力。

交通银行报告称，展望5月，在经济温和恢复的大背景下，中国将继续保持对国际资本的吸引力，美国一季度GDP数据不及预期，在一定程度上会拖累美元指数，加之国内居民和企业的结汇意愿依然强烈，人民币仍将面临升值压力。

但中国经济潜在增速有所放慢，人民币汇率已经不具备大幅升值的空间，且大幅升值对出口不利；从人民币国际化、获取国际资源和避免资本大规模流出等方面考虑，大幅贬值也不可取。综上考虑，预计2013年人民币汇率会继续保持双向波动、小幅升值的运行格局。

资本持续流入中国境内趋势愈加明显。国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。

而跨境资金大举流入导致中国一季度外贸虚增，外需疲弱意味着中国出口仍压力重重。中国商务部政策研究室副主任王雪坤认为，今年外贸增长8%的目标偏高、任务比较重；预计上半年外贸形势困难仍然比较大，下半年可能有所回升。

中国商务部日前发布报告称，如果外部环境不发生大的变化，今年中国进出口将延续平稳增长态势，增长速度有望略高于上年，但大幅回升的可能性不大。

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以下为本次路透调查结果:

出口 进口 贸易顺差

同比% 同比% 十亿美元

Forecast 14.8 15.5 23.00

澳新银行 8.1 13.2 12.40

交通银行 12.0 13.0 19.00

巴克莱 8.5 10.0 ～

美银-美林 8.0 6.0 22.80

凯投宏观 15.0 20.0 14.00

长江证券 7.8 15.0 ～

建设银行 10.2 13.9 15.00

中金公司 12.0 15.0 16.40

花旗集团 7.0 9.2 16.50

大和资本市场 7.1 11.2 13.80

德意志银行 13.0 17.0 15.10

光大证券 11.6 13.0 18.80

高盛 11.0 17.0 15.10

海通证券 14.1 28.1 1.10

华融证券 8.9 13.2 15.60

华宝信托 13.4 14.2 20.00

兴业银行 13.5 25.0 5.00

招商证券 12.3 18.1 12.34

摩根士丹利 9.0 11.0 ～

瑞穗证券 11.0 16.0 13.20

OCBC 11.0 12.6 18.20

北京领先国际

金融资讯 5.1 2.0 23.90

上海证券 10.3 17.4 10.00

申银万国 9.2 10.6 18.10

渣打银行 8.0 12.0 2.00

浙商证券 10.2 14.2 14.00