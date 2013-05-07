《交易视点》正股向好，然中国转债估值因基金新规承压--中信证券

路透北京5月7日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，5月股市可能出现结构性上涨行情，而转债估值因基金新规而承压，转债持仓结构将比仓位更重要。

个券方面，建议重点持有正股业绩稳定且估值低、转债估值低的国电、工行转债，国电转债在120元以内仍可增持。

**转债指数微涨,债基仓位明显提高**

转债指数微涨，大盘转债估值明显下降。上周A股震荡回升，上证指数涨幅1.3%，TMT、金融、可选消费、地产等板块涨幅居前。

转债指数微涨0.15%，走势弱于正股1.0个百分点，大盘转债估值明显下降。

一季度债券型基金的转债仓位明显提高。受民生转债发行影响，公募基金在一季度增持转债54亿元，债券型基金（不含转债基金）的转债仓位由7.4%提高至9.5%，考虑到纯债基金不能投资转债，实际可投资转债的债基仓位提升幅度更大。

转债基金的转债仓位由88%提升至92%，大转债基金仓位有所提高，中小转债基金仓位多数下降。

**股市估值提升推动上涨行情**

政策信号偏积极，股市资金面有望改善，估值提升将推动股市上涨。

（1）当前市场对经济增长的预期比较谨慎，对微弱复苏甚至不复苏的担忧增强。4月份经济数据将同比改善，二季度经济增速也有望环比回升，预计经济数据短期内对股市难以产生进一步利空。

（2）政策层面，4月25日政治局常委会研究当前经济形势，稳增长的重要性上升，虽然稳增长的总量政策可能不会出台，但在经济弱复苏时期，结构性增量政策也将改善市场预期。

（3）资金层面，RQFII新的试点办法将提升市场对于股市资金面的预期，而IPO重启已经被市场持续关注，并且可能配套新股发行制度改革，实际负面影响可能比较有限。

总体看，前期股市回调反映了对经济的偏悲观预期，后续政策面和股市资金面有望改善，股市可能出现估值提升推动的上涨行情。

鉴于周期品行业一季报普遍低于预期，在经济弱复苏背景下二季度盈利回升幅度也将较小，预计5月份A股周期品行业仍难有起色，金融、地产、火电、可选消费行业中的低估值蓝筹股走势可能相对较好。

**转债估值短期承压**

4月26日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》征求意见稿，要求基金持有一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。

经统计，当前共有12只转债合计72亿元超标，中行、石化、工行转债分别超标31亿、17亿和11亿元。

转债基金将成为重灾区，超标金额共36亿，占基金净值的35%。受此影响，再考虑到平安转债的供给因素，预计大盘和中盘转债的估值短期将承压。

**转债投资策略**

5月份股市可能出现结构性上涨行情，而转债估值因基金新规而承压，转债持仓结构将比仓位更重要。

个券方面，建议重点持有正股业绩稳定且估值低、转债估值低的国电、工行转债，国电转债在120元以内仍可增持；

中行、石化转债短期估值承压，但下跌空间较小，可以继续持有；

重工、南山转债正股缺乏机会，转债估值略高，仍有一定风险。(完)