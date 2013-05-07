中国公开市场：今日将进行550亿元28天期正回购操作--业内人士

上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。(完)