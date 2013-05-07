中国公开市场：今日将进行550亿元28天期正回购操作--业内人士

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
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路透上海5月7日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行550亿元人民币正回购操作，期限28天。
上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。
2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)