《中国公开市场回购未到期一览表》--5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 2,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/5/9 28 2.75 460 2013/5/14 28 2.75 580 2013/5/16 28 2.75 430 2013/5/21 28 2.75 100 2013/5/23 91 3.05 100 2013/5/23 28 2.75 180 2013/5/30 28 2.75 300 当月累计: 2,150 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/6/4 28 2.75 550 当月累计: 550 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标，为公开市场 提供了新的操作工具，自去年二季度末以来，逆回购操作频率更趋稳 定，渐渐成为公开市场常规操作工具之一。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完) (整理 李宏薇；审校 边竞)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，