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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 13:59 BJT

美国个股：通用汽车4月中国销量同比增15.3%至26.2万辆

路透北京5月6日 - 通用汽车 周一公布，该公司及合资企业4月销售较去年同期成长15.3%至261,870辆。

3月增幅为12.6%。

通用汽车在中国的合作伙伴包括第一汽车集团及上海汽车集团。(完)
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