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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--5月7日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
 5月7日-18日
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值          前值
 0700     英国Halifax房价指数(较前月)                       4月       +0.1%         +0.2%
                    房价指数三个月均值(较上年同                       +1.6%         +1.1%
          期)                                                                
 5月7日(二)
 0130     澳洲房价指数                                   第一季       +2.0%         +1.6%
 0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                    3月          --      逆差1.78
             整体进口(较前月)                                            --         -1.0%
             整体出口(较前月)                                            --         +3.0%
 5月7日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值          前值
 0545     瑞士消费者信心指数                             第二季         负3           负6
 0545     瑞士未经季节调整的失业率                          4月        3.1%          3.2%
             经季节调整的失业率                                        3.1%          3.1%
 0645     法国年内迄今预算(亿欧元)                      截至3月          --       赤字271
 0645     法国工业生产(较前月)                              3月       -0.3%         +0.7%
 0645     法国贸易收支(亿欧元)                              3月      逆差56        逆差60
                 进口(亿欧元)                                            --        418.52
                 出口(亿欧元)                                            --        358.41
 1000     德国工业订单                                      3月       -0.5%         +2.3%
 2301     英国BRC同店零售销售(较上年同期)                   4月       +1.8%         +1.9%
 
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月4日当周          --         +2.8%
 1400     美国IBD消费者信心指数                             5月          --          46.2
 1900     美国消费者信贷(亿美元)                            3月     增加150     增加181.4
 
     附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：             
 5月6日(一)
 GMT时   经济指标/活动                                 公布时段        现值        预估值
 间                                                                          
 0030    澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                          4月       +0.3%            --
 0130    澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                        4月       -6.5%            --
                网络招聘广告(较前月)                                  -1.1%            --
 0130    澳洲零售销售(较前月)                               3月       -0.4%         +0.2%
                                                         第一季                     +1.7%
 0743    意大利Markit/ADACI服务业PMI                        4月        47.0          45.8
 0748    法国Markit服务业PMI                                4月        44.3          44.1
                  综合PMI                                              44.3            --
 0753    德国Markit服务业PMI                                4月        49.6          49.2
 0758    欧元区Markit服务业PMI                              4月        47.0          46.6
                    综合PMI                                            46.9          46.6
 0830    欧元区Sentix投资者信心指数                         5月      负15.6        负15.2
 0900    欧元区零售销售(较前月)                             3月       -0.1%         -0.1%
                     (较上年同期)                                     -2.4%         -2.2%
 1230    加拿大建筑许可                                     3月       +8.6%            --
 1400    加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      4月        52.2            --
 
 2245    新西兰劳工成本指数(较前季)                      第一季       +0.4%         +0.5%
                        (较上年同期)                                  +1.8%         +1.9%
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                            日本与韩国                   
    欧洲                                    澳洲与新西兰                 
    中国                                    台湾                         
 
 已公布经济指标一览
    美国                                    日本                         
    欧洲                                    韩国                         
    中国                                    香港                         
    澳洲                                    台湾                         
 
 (编译 梁睿雪/田建华; 审校 程琳)
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