主要国家经济指标预测--5月7日****

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 5月7日-18日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 房价指数三个月均值(较上年同 +1.6% +1.1% 期) 5月7日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.0% +1.6% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差1.78 整体进口(较前月) -- -1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负3 负6 0545 瑞士未经季节调整的失业率 4月 3.1% 3.2% 经季节调整的失业率 3.1% 3.1% 0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至3月 -- 赤字271 0645 法国工业生产(较前月) 3月 -0.3% +0.7% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 3月 逆差56 逆差60 进口(亿欧元) -- 418.52 出口(亿欧元) -- 358.41 1000 德国工业订单 3月 -0.5% +2.3% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 4月 +1.8% +1.9% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月4日当周 -- +2.8% 1400 美国IBD消费者信心指数 5月 -- 46.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 3月 增加150 增加181.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 5月6日(一) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 4月 +0.3% -- 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 4月 -6.5% -- 网络招聘广告(较前月) -1.1% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 -0.4% +0.2% 第一季 +1.7% 0743 意大利Markit/ADACI服务业PMI 4月 47.0 45.8 0748 法国Markit服务业PMI 4月 44.3 44.1 综合PMI 44.3 -- 0753 德国Markit服务业PMI 4月 49.6 49.2 0758 欧元区Markit服务业PMI 4月 47.0 46.6 综合PMI 46.9 46.6 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 5月 负15.6 负15.2 0900 欧元区零售销售(较前月) 3月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -2.4% -2.2% 1230 加拿大建筑许可 3月 +8.6% -- 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 4月 52.2 -- 2245 新西兰劳工成本指数(较前季) 第一季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.8% +1.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪/田建华; 审校 程琳)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。