中国股市：沪综指收升逾1%,海外股市强势激励大盘继续反弹

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海5月6日 - 中国股市沪综指周一收升逾1%。分析师指出，美国意外强劲的经济数据刺激海外股市纷纷走强，A股今日亦如沐春风，市场气氛有所转强，有色股反弹及互联网、4G等概念股炒作，推动大盘继续反弹，但成交未能有效放大。
沪综指 收报2,231.166点，涨25.669点或1.16%。上海A股今日成交额为813亿元人民币，昨日为780亿元。
“除海外股市因素外，券商创新大会、移动互联大会也引发了一些概念炒作。”华泰证券分析师周林指出，大盘近期持续走弱，本身有反弹需求，不过今天成交量未能配合，目前不敢断定股指反弹能延续多长时间。
他说,成交持续活跃是大盘反弹高度的重要支撑因素，衡量标准之一就是沪市日成交量在1,000亿元以上。
因美国4月非农就业报告意外强劲，缓和投资人对经济放缓的忧虑，上周五美国股市收升约1%，道指及标普500指数创下纪录收盘新高，国际市场上铜铝等有色金属价格亦大涨。周一香港股市亦上涨至近两个月新高，台湾股市则创下21个月来收盘新高。
中国移动互联网大会将于周二召开，相关板块今日大涨。三五互联 收于涨停位9.19元，涨0.84元。
沪深300指数 收高1.33%，报2,525.983点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,514.4点，涨1.23%，成交690,275手。（完）
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币