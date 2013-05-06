《中国新债预测》国开行SHIBOR浮息债利差料略低于二级，需求尚可

* 招标品种：国开行2013年第14-17期浮息债首次增发

* 利率基准：三个月shibor

* 期限及金额：1/3/5/7年，总额不超200亿元人民币

* 招标时间：周二(7日)--1/3年 9:30-10:30；5/7年 9:30-11:10

* 受访人数：7位 (银行、券商）

* 预测区间：-70bp至-50bp、-20bp至-5bp、0bp-11bp、13bp-24bp

* 预测均值：-59bp、-13bp、6bp、19bp

路透北京5月6日 - 中国国家开发银行 周二将首次招标增发第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4")。路透调查显示，虽然近期市场观望情绪较重，走势略偏弱，然新债需求仍在。预计明日认购情况尚可，利差水平会略低于二级报价。

“我们预计新债结果跟二级差不多持平，现在绝对收益有点低，继续往下的概率不大；不过单个（新债）品种的发行量并不大，需求估计也差不到哪儿去，”北京一国有银行交易员称。

深圳一券商交易员亦表示，当前现券收益率下行空间或有限，在资金利率走高背景下，投资买盘也不似先前那般踊跃了。

一城商行交易员则表示，相较一、七年期，其更青睐三和五年期品种。

银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-52.09bp、-6.77bp、11.89bp及24.94bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3302%、3.7376%、3.9410%及4.1015%。

国家开发银行4月2日招标的14-17期Shibor基准浮息债，一年至七年期各品种的中标利差分别为-65bp、-19bp、1bp和19bp。

国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种。

该次增发债具体条款如下:

第14-17期第一次增发 ---------------------------------------------------

发行总量 一年不超过40亿元

三年和七年各为至多50亿元

五年不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息

利率基准 三个月Shibor

招标时间 5月7日

1/3年：9：30-10：30

5/7年：9：30-11：10

招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 5月9日/4月8日

分销期 5月8日-5月9日

上市日 一年期5月13日/其余品种5月15日

基本承销额 不设立

付息频率 每三个月

发行人增发权利 保留