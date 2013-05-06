《Russell专栏》中国PMI数据表现并不差，透露经济转型讯号

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russel 编译 张明钧/张若琪/侯向明

路透透朗塞斯顿5月6日 - 各项中国制造业指数回落几乎全被市场认定为是一件“坏事”，让各项商品价格进一步承压。

这样的想法主要流传于西方投资人及评论家之间，然而这忽略了一种可能性，即中国本身可能并没有那么担心其经济状况。

Market News先前报导指出，新任中国国务院总理李克强希望进行有关调降成长目标的研究，这则没有引起太大注意的新闻让人可以略为洞悉投资人与中国当局间想法差异。

李总理显然希望将国内生产总值(GDP)年增率目标从当前的7.5%降至7%，而中国刚在去年将长期以来的8%成长目标降至7.5%。

该则报导引述接近国务院的不具名消息人士说法指出，前任领导层“不惜一切代价换取成长”的模式已经被舍弃，倾向发展更可持续性的成长模式。

尽管该则报导并未获得证实。但这的确符合新任领导层的主旋律，亦即经济成长应该由以往的出口产业及基础建设带动转向消费者需求推动。

这意味着投资人最终将得改变对中国的思维，并承认其成长力道将放缓，但希望这样的发展能够具有长远保持一定水平的特质。

在此逻辑下，汇丰中国采购经理人指数(PMI)从3月的51.6降至50.4，官方PMI从50.9降至50.6，都不应被视为是令人大失所望的数据。

我或许没有看完全部的评论，但我都没有看到有人强调这是汇丰PMI连续第六个月守在50的景气荣枯分水岭之上。

应当谨记的是，PMI是月度指标，因此指数高于50达六个月的时间，意味着过去半年内每个月状况都在好转。

这看起来并不完全是个糟糕的状况，PMI跌破50才更教人担心。

当然，指数跌向50让人担心事况正朝错误的方向发展，但这样的想法漏掉了一点，即4月工业状况优于3月的事实，真正有改变的是经济活动改善的速度放缓。

浏览中国各项PMI数据及工业生产图表，请点选：(link.reuters.com/qaf92t)

我认为这符合中国可能浮现的新经济模式，也就是往后经济成长的变动加大，对于全球状态及周期性放缓时期作出反应更为常见，就如同西方国家经济体表现依样。

对于中国大宗商品进口需求而言，这有什么隐喻在其中呢？

两位数经济增速下需求持续成长的年代已经结束，同样地，大宗商品需求增速快过GDP的年代也一去不复返。

而随着经济转趋更以消费者为重心，原油、铁矿石、铜、煤炭和其他大宗商品的进口，现在可能会比GDP成长要慢。

商品进口的季节性变动也许会增强，对中国国内的库存变化也会更加敏感；对于煤炭等部分商品来说，关键在于国内供应的价格与国际价格的对比。

以原油为例，尽管经济温和复苏，中国今年第一季原油进口仍较上年同期下滑2.3%。

中国的炼厂很可能一直在动用库存，并增加成品油出口，以弥补国内燃料需求放缓造成的伤害。

但由于炼厂维修计划多已完成，且夏季需求高峰渐至，原油进口也可能会再度开始回升。

第一季铁矿石进口亦较上年同期下滑，微降0.02%。

该数字与过去六个月温和的经济成长不一致，但亦反映出基建需求慢于预期，以及第一季铁矿石价格的高企。

相反，第一季度煤炭进口大增了27.3%。由于电厂发电增长放慢，所以煤炭进口本应该呈现疲弱的。

鉴于低廉的国内价格，该趋势可能无法得以持续，但这确实显示出较低的国际价格目前正成为影响中国对大宗商品需求一个越来越大的因素。

对于大宗商品进口来说，现在已不是当年那种简单的拿中国GDP预估值乘以一个乘数，就能得出进口预估的时代了。

各种大宗商品将遵循不同的路径，取决于中国经济发展情况、库存水平，以及海运价格与国内价格之间的关系。