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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 15:21 BJT

台湾个股：宏达电4月营收为195.91亿台币，按年衰退36.9%

路透台北5月6日 - 全球第10大智慧型手机制造商--宏达电 4月营收为195.9亿台币，较上年同期的310.3亿衰退36.9%。

宏达电上周预估，第二季的营收约700亿台币，这与市场估计的699亿台币相去不远，也较首季的428亿台币成长64%。

宏达电今日小升0.36%，报280.5台币；加权股价指数 则收高0.42%。(完)

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