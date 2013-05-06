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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 15:27 BJT

西班牙数据：4月服务业PMI跌至44.4，萎缩速度创今年以来最快

这是该指数连续第22个月低于50的荣枯分水岭，而且是12月以来最快的萎缩速度。

“受访查者特别强调西班牙经济危机是当前导致服务业下滑的主因，因消费者不愿意消费，”Markit分析师Andrew Harker说。

“下半年经济转趋复苏的期望也逐渐消退，因裁员与需求下降的恶性循环并无缓和的迹象。”(完) (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 田建华)
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