中国债市：利率互换普涨，受股市反弹及外汇管理新规共同拉动

路透上海5月6日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一普涨，美国就业数据良好带动全球股市反弹，相应打压避险意愿，此外中国外管局发布了外汇资金管理新规，市场认为此举或导致美元需求上升，并进而影响人民币流动性，这亦是推动IRS走高的原因之一。

不过市场人士并指出，中国经济虽缓慢复苏，但力度仍偏弱，这一基本面决定了IRS难有趋势性行情，反复震荡了仍为近期的主基调。

“往上走，4-5个点，一年的上去更多一点，”上海一外资银行交易员称。

他认为，目前市场更多受消息面影响，缺乏明确方向，“突发性的大涨或大跌，我觉得都可以反向操作对赌一下。”

中国股市沪综指周一收升逾1%。分析师指出，美国意外强劲的经济数据刺激海外股市纷纷走强，A股今日亦如沐春风，市场气氛有所转强，有色股反弹及互联网、4G等概念股炒作，推动大盘继续反弹，但成交未能有效放大。

为防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------ 周一 3.2125/ 3.3108 3.2043/ 3.2900 3.3000/ 3.3857 3.4171/ 3.5086 3.4320/ 3.7000 周五 3.1838/ 3.2825 3.1840/ 3.2660 3.2790/ 3.3660 3.3940/ 3.4800 3.3963/ 3.6713 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动+0.0287/+0.0283 +0.0203/+0.0240 +0.0210/+0.0197 +0.0231/+0.0286 +0.0357/+0.0287

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。