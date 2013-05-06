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货币新闻 | 2013年 5月 6日 星期一 16:01 BJT

法国数据：4月服务业PMI终值升至44.3，脱离四年低位

该指数连续第九个月低于50的荣枯分水岭。

但其表现稍有改善，并扶助提升4月Markit综合PMI至44.3，稍好于初值的44.2。3月终值为41.9，创2009年初以来最低。

新订单指数的下滑步伐创去年8月以来的最慢。虽然业务预期转至正面，但对业务前景的信心没乐观到让企业放缓裁员。

“持续的疲弱需求继续打压新订单，导致企业进入新一轮的裁员，”Markit资深经济学家Jack Kennedy说。(完) (编译 田建华/侯向明; 审校 李春喜/隋芬)
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