中国资管：上周282款银行理财产品发行，环比大减35%

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透北京5月7日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（4月27日-5月3日）35家银行共发行了282款理财产品，发行银行数较上期报告减少14家，产品发行量减少157款。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共90款，市场占比为31.91%；非保本型理财产品共192款，市场占比为68.09%。
非保本理财产品的占比在经历了连续两周的下降后，再次出现上升。上周该比例为62.64%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
人民币债券和货币市场类 121款 -85款 4.17% +7个基点
外币债券和货币市场类 6款 -8款 1.43% +9个基点
结构性理财产品 5款 -10款 6.38% +154个基点
其他类理财产品 150款 -54款
其他类理财产品市场占比上升至53.19%。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 18款 -5款 3.46% 持平
1个月至3个月（含） 175款 -84款 4.13% +6个基点
3个月至6个月（含） 63款 -40款 4.36% +9个基点
6个月至1年（含） 24款 -25款 4.15% -16个基点
1年以上 2款 -3款 4.93% +8个基点
其中人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：
期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率
1个月以下 12 9.92% 3.37%
1个月至3个月 69 57.02% 4.07%
3个月至6个月 29 23.97% 4.56%
6个月至1年 10 8.26% 4.59%
1年以上 1 0.83% 4.85%
**2款挂钩指数型基金的结构性产品未实现预期最高收益率**
研究所监测数据显示，有584款产品到期，其中有87款产品公布了到期收益率，除了有2款挂钩指数型基金的结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
本周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类212款，结构类38款，除了有2款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.07%，较上期报告下滑29个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.12%，较上期报告下滑30个基点。
到期收益率最高的产品为中信银行 在2012年4月22日发行的“外币14期—澳元1年期”，投资币种为澳元，该产品投向债券和货币市场工具到期实现了9.00%的收益率。
上周未实现最高预期收益率的产品为招商银行 于2012年10月25日同时发行的2款挂钩A50中国指数基金的结构性产品，2款产品虽然分别为看涨款和看跌款，但是由于挂钩标的表现均未能触发2款产品的高收益条款，因而只能获得最低收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。