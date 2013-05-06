中国资管：上周282款银行理财产品发行，环比大减35%

路透北京5月7日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（4月27日-5月3日）35家银行共发行了282款理财产品，发行银行数较上期报告减少14家，产品发行量减少157款。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共90款，市场占比为31.91%；非保本型理财产品共192款，市场占比为68.09%。

非保本理财产品的占比在经历了连续两周的下降后，再次出现上升。上周该比例为62.64%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 121款 -85款 4.17% +7个基点

外币债券和货币市场类 6款 -8款 1.43% +9个基点

结构性理财产品 5款 -10款 6.38% +154个基点

其他类理财产品 150款 -54款

其他类理财产品市场占比上升至53.19%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 18款 -5款 3.46% 持平

1个月至3个月（含） 175款 -84款 4.13% +6个基点

3个月至6个月（含） 63款 -40款 4.36% +9个基点

6个月至1年（含） 24款 -25款 4.15% -16个基点

1年以上 2款 -3款 4.93% +8个基点

其中人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 12 9.92% 3.37%

1个月至3个月 69 57.02% 4.07%

3个月至6个月 29 23.97% 4.56%

6个月至1年 10 8.26% 4.59%

1年以上 1 0.83% 4.85%

**2款挂钩指数型基金的结构性产品未实现预期最高收益率**

研究所监测数据显示，有584款产品到期，其中有87款产品公布了到期收益率，除了有2款挂钩指数型基金的结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

本周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类212款，结构类38款，除了有2款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.07%，较上期报告下滑29个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.12%，较上期报告下滑30个基点。

到期收益率最高的产品为中信银行 在2012年4月22日发行的“外币14期—澳元1年期”，投资币种为澳元，该产品投向债券和货币市场工具到期实现了9.00%的收益率。