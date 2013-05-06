《热点透视》马来西亚执政党险胜，投资者短线稍安长期有忧

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撰稿 Andy Mukherjee；编译 沈以文

路透新加坡5月6日 - 马来西亚执政党遇到执政56年来最强大的竞争，5月5日的选举仅以微弱优势险胜。虽然大选结果足堪告慰投资者，但是投票取向显示种族分歧加深，恐怕不利于经济未来发展。

执政党国民阵线(Barisan Nasional)写下有史以来最差的选举结果--在222席的国会中赢得133席，但对于忧虑政权更替的投资者来说已经足够。马来西亚政府公债的信用违约互换(CDS)周一亚洲早盘降至75个基点，较选前下跌约8个基点。马来西亚股市指标指数一度跳涨6.8%，里昂证券分析师Christopher Wood建议投资者增持马来西亚股票，因为“极短线”政治不确定性已消除。马币(林吉特)兑美元也上涨。

不过，反对党人民联盟(Pakatan Rakyat)败选虽然消除了短期内政策反转的风险，但是种族分歧导致的社会两极分化却带来长期性的威胁。投票取向清楚呈现了分野，在马国占少数的华人背弃国民阵线，因为不满国家政策在就业、教育和住房等问题上均偏向占多数，信仰回教的马来人。

马来西亚总理纳吉布将执政党仅险胜归咎于“华人海啸”(Chinese tsunami)，并且呼吁“全国大和解”。但还不清楚他是否有这个机会--根据路透引述执政党资深官员的话报导，纳吉布年底可能被迫下台。领导层的改变，让人质疑纳吉布的社会团结和经济转型两大计划能否持续。

另外，执政党优势在国会大幅减弱后，政府藉着推动商品与服务税以减少补贴并增加税收的能力是否被掣肘，也还不明朗。如未能顺利实施，持有马国债券的风险将会上升，投资者现在有的宽慰心情也将烟消云散。(完)