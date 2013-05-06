《热点透视》马来西亚执政党险胜，投资者短线稍安长期有忧

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee；编译 沈以文
路透新加坡5月6日 - 马来西亚执政党遇到执政56年来最强大的竞争，5月5日的选举仅以微弱优势险胜。虽然大选结果足堪告慰投资者，但是投票取向显示种族分歧加深，恐怕不利于经济未来发展。
执政党国民阵线(Barisan Nasional)写下有史以来最差的选举结果--在222席的国会中赢得133席，但对于忧虑政权更替的投资者来说已经足够。马来西亚政府公债的信用违约互换(CDS)周一亚洲早盘降至75个基点，较选前下跌约8个基点。马来西亚股市指标指数一度跳涨6.8%，里昂证券分析师Christopher Wood建议投资者增持马来西亚股票，因为“极短线”政治不确定性已消除。马币(林吉特)兑美元也上涨。
不过，反对党人民联盟(Pakatan Rakyat)败选虽然消除了短期内政策反转的风险，但是种族分歧导致的社会两极分化却带来长期性的威胁。投票取向清楚呈现了分野，在马国占少数的华人背弃国民阵线，因为不满国家政策在就业、教育和住房等问题上均偏向占多数，信仰回教的马来人。
马来西亚总理纳吉布将执政党仅险胜归咎于“华人海啸”(Chinese tsunami)，并且呼吁“全国大和解”。但还不清楚他是否有这个机会--根据路透引述执政党资深官员的话报导，纳吉布年底可能被迫下台。领导层的改变，让人质疑纳吉布的社会团结和经济转型两大计划能否持续。
另外，执政党优势在国会大幅减弱后，政府藉着推动商品与服务税以减少补贴并增加税收的能力是否被掣肘，也还不明朗。如未能顺利实施，持有马国债券的风险将会上升，投资者现在有的宽慰心情也将烟消云散。(完)
如欲参考原文报导，请点选 ；浏览马国大选消息，请点选 (译文审校 李婷仪)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币