台湾汇市：台币兑美元随人民币回落转收贬，29.5价位短线阻力较强

* 台币午后随人民币回落由升转贬 * 外资连续八日买超台股，惟汇入动能衰减 * 明日主要交投暂看29.500-29.600 路透台北5月6日 - 台币兑美元 周一收贬1.6分，扭转盘中升值走势。交易员指 出，早盘因美国就业数据好于预期提振风险偏好，台币随韩元升值及台股上涨的带动持强， 一度升破29.50价位。惟午后受人民币因外管局加强外汇资金流入管理下跌的拖累令涨幅收 敛，尾盘央行仅略为作价即令台币以小贬作收。 他们认为，中国加强对外汇流入的管制，料让近期偏强的人民币回落整理。台币在人民 币转贬、外资汇入动能渐减影响下，欲再出现波段性的升值幅度不易，29.5价位恐成铁板一 块。由于韩元因收盘时间较早，尚未反应人民币的因素，若明日韩元开盘走贬，台币的反应 料将加剧。明日台币实质交投区间暂看在29.500-29.600。 海外美元空单回补，也令今日美元/台币的海外无本金交割远期外汇(NDF) 各天期 报价折价幅度较前日缩减，显示对台币后市看法偏向保守。指标台币/美元一个月期TWD1MN DFOR=报价盘末来到29.540左右，较上日收市价29.520转为趋贬。 “人民币主盘走贬，牵动台币也由升转贬。”一本地银行交易员说。 另一外商银行交易员则表示，虽然外资持续在台股买超，但今日有进有出，汇入力道似 有渐趋不足的感觉。加上央行仍坚守29.5价位，短线除非有新一波的资金潮流入，否则台币 回贬的机率不低。 继连四日创收盘新高后，人民币兑美元即期 周一回落，因外管局将加强外汇 资金流入管理抑制短期人民币升值预期，美元买盘逐步活跃，结、购汇遂呈势均力敌之态， 交投较热络，人民币波幅较大。 台湾股市周一收于21个月高位，指标加权股价指数 收高0.42%，报8,169.05点, 为2011年8月4日来最高。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资今日在台股买超33.66 亿台币，连续八个交易日买超累计530.0亿。 今日总计台北外汇及元大外汇成交量为11.02亿美元，上日为9.12亿。不计央行开盘及 尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.470-29.560，上日则在29.520-29.560间。 韩国韩元 周一升至逾八周最高，因4月美国就业数据好于预期，提振风险资产偏 好。韩元兑美元 周一报1,094.5，上周五韩国收盘报1,097.1。盘中韩元一度涨至 1,092.2，为3月8日以来最高。 马币(林吉特)周一有望创下三年来最大单日涨幅，因执政联盟赢得大选，缓解有关政策 可能不稳定的疑虑。其他亚洲新兴货币亦上扬，因上周五公布的美国就业数据较预期强劲， 激励风险资产。 本周重要事件尚有周二台湾公布4月进出口数据、德国和法国财长及央行官员在柏林举 行会议，周四英国央行宣布利率决议，周五七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日) 、美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第4 9届年会上讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.626 29.610 29.460-29.626 29.610 7.55 6.69 元太外汇经纪公司 29.548 29.529 29.460-29.560 29.549 3.47 2.43 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.005/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.160/-0.135 (完)