更新版 1-中国货币市场：七天回购利率持稳，资金因准备金补缴现波动但需方基本获满足

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海5月6日 - 中国银行间市场周一资金面虽因例行存款准备金补缴稍现波动，但场内需求基本都可得到满足，七天期回购加权利率 持稳，而隔夜品种受开盘定价影响，利率走低幅度约20个基点（bp）。

交易员表示，明日公开市场到期资金将有近1,500亿元人民币，所以预期是次例行准备金清算对流动性的影响不会持续太久。

“感觉就是有点供需两旺的样子，需求方主要想借隔夜的，七天的也有。一大早有些大行的头寸还没出来的时候，资金有些紧张，后来有大行出来就好些了。准备金补缴应该是主要原因，我估计有2,000-3,000亿元的样子。”上海一银行交易员表示。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因本月5日为周末假期，所以例行存款准备金清算日推迟一天。

对于今日隔夜回购加权利率走低，上述交易员称，早晨可能有些机构提前协商好，所以开盘后出的比较低，那其他机构没有什么动力去作价的话，它（回购利率）基本上就定在那里了。

据路透统计显示，周二公开市场将分别有300亿元正回购和1,100亿元央票到期。

今日银行间市场质押式回购总成交量为7,300.99亿元人民币，较上周五的7,564.50亿元略有减少，其中隔夜品种成交6,023.84亿元,较上周五的5,471.39亿元水平略增。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 2.7890 2.9927 -20.37 6,023.84

七天 3.1982 3.2250 -2.68 909.31

14天 3.0665 3.0246 4.19 225.58 上交所债券回购

一天 2.2350 3.5050 -127.00 1,858.16

七天 3.0900 2.9000 19.50 232.15

14天 3.1000 3.0700 3.00 23.47

回购定盘利率

隔夜 2.7800 3.0600 -28.00

七天 3.2166 3.1800 3.66

14天 3.0600 2.9900 7.00 shibor

隔夜 2.7800 3.0000 -22.00

七天 3.2210 3.2370 -1.60