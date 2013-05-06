法国经济：财长称未再启民营化，但会研究重新平衡资产以促进增长和就业

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透巴黎5月6日 - 法国财政部长莫斯可维西周一指出，法国并没有对国营企业展开一波民营化，并称该国只是在研究重新平衡其达620亿欧元的资产组合，以助促进增长和就业。
法国总理艾罗周日重申，政府将降低在某些事业的庞大持股，以为新投资筹措财源，而非为了填补预算赤字。
“这并非恢复民营化，”莫斯可维西告诉iTele。
“这是为了微调国家资本，维持战略地位的角色，使法国未来能进行更适当的投资，以重新启动经济和增长，并实现(总统)奥朗德在年底前使失业趋势彻底改观的目标，”他说。
“可能的方式包括降低持股水准，或是出售事业的一部分...但最重要的是要保持国家的战略地位，也就是在不使公共财政恶化的情况下进行投资，”他并表示，任何资金的筹募都将重新投入新的增长领域。(完) (编译 张若琪 审校 沈以文)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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