法国经济：财长称未再启民营化，但会研究重新平衡资产以促进增长和就业

路透巴黎5月6日 - 法国财政部长莫斯可维西周一指出，法国并没有对国营企业展开一波民营化，并称该国只是在研究重新平衡其达620亿欧元的资产组合，以助促进增长和就业。

法国总理艾罗周日重申，政府将降低在某些事业的庞大持股，以为新投资筹措财源，而非为了填补预算赤字。

“这并非恢复民营化，”莫斯可维西告诉iTele。

“这是为了微调国家资本，维持战略地位的角色，使法国未来能进行更适当的投资，以重新启动经济和增长，并实现(总统)奥朗德在年底前使失业趋势彻底改观的目标，”他说。