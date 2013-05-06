更新版 1-CNH市场动态：外管局新规触动止蚀盘令离岸即期重挫，明日中间价成关键

* 外管局新规引发离岸美元回补

* 离岸人民币即期单日重挫400点子

* 市场担心后续更多打击热钱动作

* 盘间数度触动人民币多头止蚀盘

* 明日中间价备受瞩目 (新增市场评论)

路透香港5月6日 - 中国监管部门终于对火辣辣的人民币升值走势出手，外管局外汇资金管理条例周一令离岸人民币即期汇价 在连番止蚀盘触动下重挫400点子，一度跌至近三周低点6.1930。市场人士指出，场内看多人民币气势大受打击，明日中间价若低开，料将再引发一波人民币卖压。

他们并表示，尽管外管局新规实施对象是境内的银行，但市场将之解读为监管机构有意打击热钱，担心后续会有更多动作。且离岸市场近期看空美元气氛浓厚，累计大量的美元空头部位，在人民币升势反转后引发＂多杀多＂卖盘，令离岸人民币跌势远甚于在岸。

本地时间下午5:30时，离岸人民币 报6.1790，盘初在中间价小幅高开指引下短暂停留在6.1500附近，随即因美元空头回补杀入而一路走低，并接连失守6.1700、6.1800等整数关卡跌势加剧，午后最低跌至6.1930，为4月16日6.1945以来最低。

今日盘中最高及最低点差距415点子，波动之大也是近来少见。

“外管局的新措施让市场担心监管单位可能觉得这波(人民币)升值已经过热，市场反应很剧烈。”一外资行交易员说。

“今天一天就把4月来的涨幅都跌得差不多，肯定对看多人民币的情绪打击很大。”另一中资行人士说。

他表示，这波人民币升势是由中间价创新高带动的，若明日中间价格低开的话，预料将带来另一波人民币卖压。

“美国非农数据还不错，如果美国接下来的数据好，中间价又低开的话，这波升值大概就差不多了。”他说。

中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上，以防范外汇收支风险，加强外汇资金流入管理。

**政府向热钱出手**

银行人士指出，近期人民币升值快速，吸引一些企业借贷外币进行套利。外管局对于外汇贷存比有所规范，被视为是政府向热钱出手，引发稍早作空美元的银行进行回补。

投行汇丰表示，这是外管局首次实施与贷存比相关的净美元头寸管理，对资金进入中国是很重要的规范，预料也会进一步打击市场内的投机性活动。

该行预估，扣除政策性银行，估计中国银行体系需有480-630亿的净美元头寸，多数银行都必须作出调整，以符合外管局的新规范。

银行人士表示，外资银行在外币贷存比相对中资银行高，且境外人民币市场相对较浅，令汇价对消息面反应较大。

外管局的新措施预料也会减少银行外币借贷给企业的活动，此令在岸与离岸美元兑人民币掉期升水同步扩大。

在岸美元兑人民币一年期掉期升水 大涨了百余点，报1,060/1,085，上周五在894点，这也是4月初以来最高；离岸美元兑人民币一年期掉期升水 报880/900，上周五在740点。(完)

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